'Hành động quyết liệt, giải quyết các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực'

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội.

Bên lề hành lang Quốc hội, Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ với báo chí về tình hình kinh tế xã hội và những kỳ vọng ở Kỳ họp lần này?

- Đại biểu có thể đánh giá những thành quả về kinh tế-xã hội đã đạt được trong 9 tháng vừa qua?

Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân: Nhiều kết quả trong thời gian qua chúng ta đã đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế nước ta. Đó là những biến đổi, nhiều cái bất định, khó đoán định nhưng chúng ta vẫn đạt mục tiêu kép: Vừa tăng trưởng cao, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Điều này khẳng định một lần nữa cho thấy các nghị quyết của Đảng, nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống; Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như các nghị quyết quan trọng bứt phá, đột phá của Bộ Chính trị.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ban ngành, các địa phương đã hành động quyết liệt, đi đến cùng, giải quyết các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Đó là những thành quả rất trân quý trong 9 tháng năm 2026.

- Để năm 2027 đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì động lực nào cần được ưu tiên nhất, đặc biệt là trong thu hút đầu tư FDI?

Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân: Như chúng ta biết, nhận định bối cảnh thế giới tiếp tục còn nhiều bất ổn, nhiều yếu tố bất định và khó đoán định, nhưng tôi vẫn ủng hộ phương hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng 10% trên cơ sở tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và kiểm soát CPI ở mức khoảng 4,5%.

Để đạt được mục tiêu này, tôi thống nhất rất cao với 10 giải pháp Thủ tướng đã trình bày trước Quốc hội. Trong đó, chúng ta phải ưu tiên huy động các nguồn lực của xã hội, phải khơi thông nguồn lực, phát huy được các tiềm năng và lợi thế của quốc gia. Việc huy động tổng vốn đầu tư xã hội có tính chất quyết định đến việc tăng trưởng. Theo mục tiêu chúng ta sẽ dự kiến huy động tổng vốn đầu tư xã hội khoảng từ 35% đến 40% GDP. Khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) trong năm 2026 có tốc độ huy động vốn và giải ngân rất cao, năm 2027 sẽ tiếp tục như vậy.

Chúng ta sẽ thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, ưu tiên vào các lĩnh vực như công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng chiến lược, đặc biệt quan tâm đến hạ tầng xanh, chuyển đổi xanh, cũng như lĩnh vực chúng ta có nhiều thế mạnh như logistics và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích, ưu tiên để thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực này. Đây là những lĩnh vực chúng ta cần quan tâm thu hút FDI, đồng thời làm sao kết nối với doanh nghiệp trong nước nhằm hình thành chuỗi giá trị ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

- Ông và các đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở kỳ họp lần này và kỳ họp sẽ gửi thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước?

Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân: Quốc hội lần này đưa ra kế hoạch sẽ thông qua 39 luật và 4 nghị quyết và sẽ tăng cường làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Điều đó cho thấy Quốc hội đã đồng hành cùng Chính phủ để kịp thời thể chế nhanh các nghị quyết của Bộ Chính trị, quan trọng hơn là Quốc hội tạo ra thể chế đồng bộ và kiến tạo cho sự phát triển.

Tôi tin tưởng và gửi gắm tới các doanh nghiệp Việt Nam rằng thể chế sẽ không còn là điểm nghẽn mà thể chế là kiến tạo sự phát triển. Nhiều bộ luật sẽ được thông qua tại kỳ họp này liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và nhiều luật khác nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và phát triển, tin tưởng vào thể chế đồng bộ và ổn định.

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu./.

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