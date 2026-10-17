Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường Đại học Dược Hà Nội

Chiều 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ, đã cùng thăm Trường Đại học Dược Hà Nội, tìm hiểu về lịch sử phát triển của Nhà trường, những giá trị của y học cổ truyền và nguồn dược liệu phong phú của Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Trường Đại học Dược Hà Nội là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, gắn liền với tên tuổi bác sỹ Alexandre Yersin, nhà khoa học người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh năm 1863 tại bang Vaud, quê hương của Tổng thống Guy Parmelin.

Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay, đồng thời là nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền y học Việt Nam.

Tại đây, hai Phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của Nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, phòng làm việc và phòng hội đồng của các hiệu trưởng đầu tiên; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sỹ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.

Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đến quá trình công tác, nghiên cứu khoa học của bác sỹ Yersin tại Việt Nam, cũng như những giá trị lịch sử và kiến trúc được Nhà trường gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về truyền thống sử dụng cây thuốc trong chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam, đồng thời giới thiệu sự phong phú, đa dạng của nguồn dược liệu bản địa, trong đó có sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý của Việt Nam.

Phu nhân nhấn mạnh giá trị của việc bảo tồn, nghiên cứu và phát triển nguồn dược liệu không chỉ đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt tại các vùng miền núi.

Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai Phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Các nội dung giới thiệu góp phần làm nổi bật truyền thống y học dân tộc, gắn với tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” của Đại danh y Tuệ Tĩnh, cùng những tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đối với nguồn dược liệu Việt Nam, đặc biệt là sâm Ngọc Linh, đồng thời chia sẻ những nét tương đồng giữa hai nước trong việc sử dụng thảo dược để chăm sóc sức khỏe và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng núi.

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân cùng trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi, khuynh diệp và thảo quyết minh.

Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng Phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay mình thực hiện, thể hiện tình cảm chân thành và sự trân trọng dành cho vị khách quý.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ ăn bánh, thưởng trà tại trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Kết thúc chương trình tham quan, hai Phu nhân cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu sự đa dạng của văn hóa trà Việt Nam, cũng như mối gắn kết giữa điều kiện tự nhiên, tri thức bản địa và các sản phẩm truyền thống của từng vùng miền. Qua đó, Phu nhân bày tỏ mong muốn bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của Phu nhân Ngô Phương Ly, Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội, đánh giá cao những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống y học của Việt Nam.

Phu nhân cũng chia sẻ về những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong việc coi trọng các phương pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và phát huy giá trị kinh tế của cây dược liệu.

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Phu nhân Caroline Parmelin đối với Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục có dịp đón Phu nhân trở lại thăm Việt Nam, khám phá thêm vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người tại các vùng miền trên cả nước.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ, chuyến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội của hai Phu nhân là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Đồng thời, hoạt động cũng là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc của y học cổ truyền, tiềm năng dược liệu và thành tựu bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường nền tảng giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ./.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường Đại học Dược Hà Nội Chiều 17/10, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ đến tham quan trường Đại học Dược Hà Nội.