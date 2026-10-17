Chính trị

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 17/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)
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Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
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Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
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Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đặt vòng hoa và kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)
#Guy Parmelin #Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh TP. Hà Nội Thụy Sĩ
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