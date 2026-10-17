Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ban ngành, các địa phương đã hành động quyết liệt, đi đến cùng, giải quyết các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Đó là những thành quả rất trân quý trong 9 tháng năm 2026.