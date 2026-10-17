Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 17/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia,” chương trình dự kiến khám cho hơn 2.000 người dân Campuchia với khoảng 1.000 bà con gốc Việt.
Dự thảo luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường. Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.
Ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc hội kiến với Cao ủy của Pháp ở Đông Dương Đô đốc D’Angenlieu trên chiến hạm Suffer tại vịnh Cam Ranh.
Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 17/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10/2026, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng điểm mới đột phá trong dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) là chuyển từ tiền kiểm, cấp phép sang đăng ký, hậu kiểm dựa trên dữ liệu. Đây là thay đổi mang tính cách mạng.
Sáng 17/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ cho ý kiến đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Sáng 17/10, Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc.”
Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, tại Kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ban ngành, các địa phương đã hành động quyết liệt, đi đến cùng, giải quyết các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Đó là những thành quả rất trân quý trong 9 tháng năm 2026.
Quốc hội khóa XVI nhận được sự đánh giá cao từ cử tri về đổi mới, lập pháp kịp thời và các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Thay vì mở rộng diện tích thuần túy, Luật Phát triển đô thị mở đường cho mô hình đô thị đa trung tâm, lấy giao thông làm trục dẫn dắt, giúp các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá.
Dù bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, kinh tế năm 2026 dự kiến vẫn vượt 14/15 chỉ tiêu, tạo đà quan trọng để Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và đổi mới mô hình phát triển năm 2027.
Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf mong muốn quan hệ Việt Nam-Thụy Điển tiếp tục phát triển tốt đẹp, hợp tác song phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.
Tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên tăng trao đổi đoàn các cấp; phối hợp tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Việt Nam và Hungary tăng cường kết nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc.
Sáng 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Đắk Lắk quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển với tinh thần “nói đi đôi với làm, lựa chọn đúng việc trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, lấy kết quả làm thước đo”.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 4 dự án luật khác; xem xét, quyết định vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách.
Trước giờ Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10/2026, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Định kiến sai lệch cho rằng khuyến khích đảng viên làm kinh tế tất yếu làm phai nhạt bản chất của Đảng và dẫn đến tham nhũng là sự suy diễn thiếu cơ sở.
Quyết định chuyển từ "cho phép" sang "khuyến khích" đảng viên làm kinh tế tại Hội nghị Trung ương 4 là bước tiến mới, vừa giải phóng nguồn lực quốc gia, vừa giữ vững liêm chính và bản chất của Đảng.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Liechtenstein trên nhiều lĩnh vực.