Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngày 17/10, những tâm tư, nguyện vọng và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đã được chia sẻ rõ nét qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Trình bày báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết thông qua các kênh tiếp xúc truyền thống với 2.814 lượt ý kiến và nền tảng Mặt trận số 24/7 với 2.805 ý kiến, cử tri cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã gửi trọn niềm tin vào bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Niềm tin từ những quyết sách kịp thời

Đánh giá về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Ngay trong kỳ họp thứ nhất, ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước theo luật định, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp.”

Đáng chú ý, không chỉ tại kỳ họp đầu tiên mà ngay trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng. Những quyết sách lập pháp kịp thời này đã nhanh chóng tạo dựng hành lang pháp lý thông suốt để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thiện tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ từ nghị trường, sự đồng thuận xã hội còn được củng cố bởi những thành tựu toàn diện của đất nước trong năm đầu triển khai các định hướng chiến lược.

Bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ cử tri và Nhân dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV cùng các nghị quyết chiến lược ngay sau thành công của Đại hội, đồng thời kịp thời chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 và Trung ương 4 vừa qua. Đó chính là nền tảng chính trị vững vàng để lãnh đạo đất nước tự tin tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hướng tới mốc năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành kịp thời của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ đã kết tinh thành những con số kinh tế đầy thuyết phục. Mặc dù bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, kết quả tăng trưởng kinh tế chín tháng đầu năm 2026 vẫn duy trì xu thế quý sau cao hơn quý trước, riêng quý 3 đạt mức 9,95%, đây là mức tăng trưởng cao trên thế giới. Đi đôi với tăng trưởng, chủ quyền quốc gia và ổn định chính trị luôn được giữ vững, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Năm nhóm kiến nghị

Bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ trước những bước tiến của đất nước, báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phản ánh trung thực những băn khoăn, lo lắng từ thực tiễn đời sống.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, cử tri lo ngại diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu, gây áp lực trực tiếp lên sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Ở góc độ an ninh xã hội, người dân lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản; Diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, nhà trọ và nhà ở kết hợp kinh doanh, cùng các hiểm họa từ tai nạn giao thông và đuối nước.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. (Ảnh: TTXVN)

Các vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống cũng được cử tri gửi gắm nhiều trăn trở. Đó là tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nạn hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, thực phẩm chức năng giả và việc sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi. Về mặt quản trị hành chính, cử tri băn khoăn khi tiến độ giải quyết thủ tục tại một số địa phương còn chậm do dữ liệu chưa thực sự liên thông; Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ; Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố làm gia tăng áp lực công việc cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở; Trong khi tiến độ chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập còn chậm, dẫn đến tình trạng xuống cấp và lãng phí tài sản công.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phải đi liền với phân bổ nhân lực, kinh phí và đẩy mạnh liên thông dữ liệu để chính quyền thực sự gần dân. Kiến nghị thứ hai, đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nhà ở, chú trọng các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 2 nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đồng thời bảo đảm vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

Ở nhóm kiến nghị thứ ba, Mặt trận đề nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số, kết nối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ tư, các Bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp chiến lược bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh quyết liệt với tội phạm công nghệ cao đánh cắp dữ liệu, kiểm soát nghiêm an toàn thực phẩm, xử lý dứt điểm nguy cơ cháy nổ và phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước. Cuối cùng, kiến nghị các cấp có thẩm quyền nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhân dân, xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài, công khai tiến độ và kết nối dữ liệu giám sát để Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân thuận tiện theo dõi, củng cố niềm tin vững chắc vào sự phát triển của đất nước./.

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