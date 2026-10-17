Động lực mới cho hợp tác thương mại song phương Việt Nam-Đan Mạch

Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng nền tảng hữu nghị, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Do đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

Quan hệ bổ trợ

Từ nền tảng hữu nghị và hợp tác được vun đắp qua nhiều thập kỷ, Đan Mạch hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh.

Theo Bộ Công Thương, quan hệ thương mại Việt Nam-Đan Mạch có cơ cấu bổ trợ rõ nét. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng dệt may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ, sản phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử và một số nhóm hàng tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm công nghệ và một số mặt hàng phục vụ sản xuất, chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, Hiệp định thương mại tự do Việt Na-EU (EVFTA) cũng tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường thông qua các cam kết cắt giảm thuế quan, cải thiện khả năng tiếp cận hàng hóa và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại.

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy trao đổi hàng hóa song phương, đa dạng hóa thị trường và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch.

Thống kê cho thấy, 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Đan Mạch đạt 609,47 triệu USD, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 346,81 triệu USD, tăng 27,7%; nhập khẩu từ Đan Mạch đạt 262,66 triệu USD, tăng mạnh 53%.

Nhận định về quan hệ Việt Nam- Đan Mạch, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho hay: Nhìn lại chặng đường 55 năm qua, điểm nổi bật nhất là quan hệ Việt Nam-Đan Mạch đã có bước phát triển sâu sắc cả về tính chất, nội hàm và mức độ hợp tác.

Từ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh năm 2011, Đối tác toàn diện năm 2013, đến Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023.

Điều này cho thấy quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với lợi ích và những ưu tiên phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, Đối tác Chiến lược Xanh đã đưa chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trở thành một trong những trọng tâm của quan hệ song phương và mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Theo Đại sứ Nguyễn Lê Thanh, Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chính sách tăng cường quan hệ của Đan Mạch với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong Chiến lược Đối ngoại và An ninh năm 2023, Đan Mạch xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên mở rộng và nâng tầm quan hệ tại khu vực.

Điều này cho thấy Đan Mạch coi trọng Việt Nam không chỉ là một thị trường tăng trưởng nhiều tiềm năng mà còn là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tăng cường sự hiện diện của Đan Mạch tại khu vực.

Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ hai nước. Trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều khó khăn, trao đổi thương mại Việt Nam-Đan Mạch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hơn nữa,Việt Nam ngày càng được doanh nghiệp Đan Mạch nhìn nhận là thị trường năng động và địa điểm đầu tư dài hạn tại khu vực.

Tính đến hết tháng 7/2026, Đan Mạch có 179 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Đặc biệt, không chỉ dừng ở quy mô vốn mà còn là chất lượng và định hướng đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn của Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Vestas, Novo Nordisk ... đã và đang phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong sản xuất, logistics và cảng biển, năng lượng, dược phẩm, công nghệ xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Hợp tác cũng được mở rộng sang lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như y tế và khoa học đời sống, đổi mới sáng tạo, số hóa và công nghệ.

Ngoài ra, hợp tác chuyển đổi xanh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành đặc trưng nổi bật của quan hệ hai nước. Việt Nam với nền kinh tế năng động, thị trường hơn 100 triệu dân, tiềm năng lớn về trong nhiều lĩnh vực; trong đó, có năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong khi đó, Đan Mạch có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng sạch, công nghệ môi trường, sản xuất thực phẩm bền vững và kinh tế tuần hoàn và nhiều lĩnh vực quan trọng khác… Sự bổ trợ này tạo ra cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Tăng cường hợp tác

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Vestas (Đan Mạch), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh: Việt Nam xác định phát triển năng lượng tái tạo; trong đó, điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi là một trong những định hướng quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Đặc biệt, phát triển điện gió không chỉ nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra cơ hội hình thành và phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực sản xuất thiết bị trong nước, phát triển dịch vụ kỹ thuật, hạ tầng cảng, logistics, vận hành và bảo dưỡng, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng trong nước và toàn cầu.

Do vậy, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị Tập đoàn Vestas tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Cùng đó, nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch và quy định của Việt Nam; mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp trong nước; hỗ trợ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành điện gió.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài yêu cầu Tập đoàn Vestas và các đối tác Việt Nam cần duy trì kênh trao đổi, đối thoại thường xuyên về phát triển thị trường điện gió, hợp tác công nghiệp, công nghệ và chuỗi cung ứng, qua đó góp phần triển khai hiệu quả mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Lê Thanh, Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Vì vậy, sự kết hợp giữa những thế mạnh và định hướng phát triển của hai nước mở ra cơ hội để cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để góp phần chuyển những tiềm năng và thế mạnh thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, tạo ra sản phẩm, công nghệ và giá trị mới cho cả hai nước, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh cho rằng: Trước hết, cần đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, từ chính sách và quy hoạch sang đầu tư, phát triển công nghiệp và các chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo. Cùng đó, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới trong quan hệ song phương.

Đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng, đặc biệt khi Việt Nam đang ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến...

Cùng đó, Đan Mạch có năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực tương ứng, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sự gắn kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Ngoài ra, hàng hải, logistics và phát triển chuỗi cung ứng xanh cũng là những hướng hợp tác nhiều triển vọng. Đan Mạch có thế mạnh về vận tải biển, logistics và công nghệ bền vững.

Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống cảng biển, năng lực sản xuất và vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực.

Đây là cơ sở để hai nước tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, thúc đẩy chuỗi giá trị xanh, bền vững nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước biến động của kinh tế toàn cầu./.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Đan Mạch Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước.

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