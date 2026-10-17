Đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa miền sông nước Vĩnh Long

Phát huy lợi thế cảnh quan sông nước, miệt vườn, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa đa dạng, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước khai thác các giá trị địa phương để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Cùng với xây dựng những trải nghiệm gắn đời sống cộng đồng, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, hướng đến phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho người dân.

Đánh thức tiềm năng từ những giá trị quê hương

Tại xã Nhị Long, mô hình du lịch cộng đồng Nhị Hòa đang từng bước tạo dấu ấn với du khách bằng những trải nghiệm gắn đời sống dân dã, cảnh quan sông nước và ẩm thực truyền thống.

Những công việc quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày như, làm bánh dân gian, giới thiệu dụng cụ lao động truyền thống hay chế biến món ăn từ sản vật địa phương được khai thác thành hoạt động trải nghiệm, góp phần tạo nét riêng cho điểm đến.

Ở tuổi 75, bà Nguyễn Thị Hồng, Cơ sở Bánh quê Ba Việt tại Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa vẫn miệt mài làm những chiếc bánh lá dân gian phục vụ du khách. Không qua trường lớp đào tạo nghề, bà giữ gìn cách làm bánh từ kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, trước đây chủ yếu làm cho gia đình thưởng thức. Nay những chiếc bánh quê mộc mạc trở thành một phần trải nghiệm của du khách khi đến Nhị Hòa. Với bà Hồng, niềm vui không chỉ là được giới thiệu món bánh truyền thống mà còn là khi ngày càng nhiều người biết đến làng quê mình, tìm về thưởng thức hương vị dân dã.

Tại Bếp cơm gia đình Út Phong, chị Bùi Thị Phương giới thiệu đến du khách món bánh ít trần Nam Bộ, đồng thời kết hợp hoạt động du lịch với dịch vụ bếp ăn phục vụ khách. Chị Phương cho biết, thời gian đầu tham gia mô hình, gia đình còn nhiều bỡ ngỡ trong cách tổ chức đón tiếp và phục vụ. Nhờ sự hướng dẫn của Trung tâm Xúc tiến du lịch cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các hộ từng bước làm quen với hoạt động du lịch, cải thiện cách phục vụ du khách.

Khách tham quan và thưởng thức các món dân dã tại Nhà vườn Nguyễn Ngọc. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Theo chị Phương, du khách đến Nhị Hòa thường yêu thích không gian thoáng mát, cảnh quan sông nước và sự chân chất, thân thiện của người dân. Hoạt động du lịch giúp gia đình có thêm thu nhập, đồng thời tạo động lực để người dân gìn giữ, giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương. Chị mong muốn mỗi du khách khi đến Nhị Hòa đều có những trải nghiệm vui vẻ, thoải mái, từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh làng quê và khuyến khích người dân gắn bó lâu dài với mô hình du lịch cộng đồng.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, chị Hồ Diễm Phương, đại diện Công ty Sự kiện và Du lịch Trà Vinh (Trà Vinh Travel) nhận định du khách ngày càng quan tâm đến du lịch chậm, du lịch cộng đồng, không chỉ để tham quan mà còn trải nghiệm văn hóa gắn với đời sống gia đình và làng quê. Những vật dụng quen thuộc như cối xay bột, các công đoạn làm bánh dân gian hay câu chuyện tận dụng sản vật trong vườn để chế biến món ăn có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Thực tế tại Nhị Hòa cho thấy giá trị của du lịch cộng đồng không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở khả năng đưa đời sống thường nhật, văn hóa và ẩm thực địa phương trở thành sản phẩm trải nghiệm. Để phát huy hiệu quả mô hình, việc kết nối các điểm tham quan, hoàn thiện điều kiện đón khách và nâng cao kỹ năng phục vụ cần được triển khai đồng bộ.

Tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm

Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên hơn 6.296km2, đường bờ biển dài 130km cùng hệ thống cảnh quan sông nước, miệt vườn và bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Đây là cơ sở để tỉnh phát triển nhiều loại hình du lịch như, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, văn hóa, lịch sử và làng nghề.

Homestay Quốc Đạt phục vụ khách lưu trú tại Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa, xã Nhị Long. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tuy nhiên, du lịch Vĩnh Long vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch còn hạn chế; các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí quy mô lớn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Nguồn nhân lực, nhất là lao động trực tiếp, chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp, đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh chưa cao.

Từ thực tế Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa, yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện điều kiện phục vụ du khách được đặt ra rõ nét. Trong chuyến khảo sát điểm đến này mới đây, ông Vũ Hải Sâm, Giám đốc Khối Du lịch Nội địa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đánh giá, Nhị Hòa có nhiều điều kiện để phát triển thành sản phẩm tham quan hấp dẫn.

Những giá trị gần gũi của đời sống làng quê là lợi thế để xây dựng chương trình du lịch khác biệt. Tuy nhiên, địa phương cần chú trọng bảo đảm an toàn cho du khách khi di chuyển trên sông, cải thiện điều kiện tại các bến lên xuống tàu, thuyền, hệ thống nhà vệ sinh và nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự thuận tiện, thoải mái trong quá trình trải nghiệm.

Ông Lê Quang Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhị Long cho biết xã xác định du lịch cộng đồng là hướng khai thác tiềm năng địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và quảng bá hình ảnh quê hương. Người dân có thể kết hợp phục vụ du lịch với công việc sản xuất, sinh hoạt gia đình thường ngày, phù hợp đặc trưng của loại hình du lịch này.

Tuy nhiên, do mới tham gia hoạt động du lịch, một số hộ còn hạn chế về kỹ năng phục vụ, giao tiếp với khách nước ngoài và tính chuyên nghiệp. Cơ sở hạ tầng tại một số điểm chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Thời gian tới, địa phương dự kiến mở rộng các điểm tham quan, đầu tư, nâng cấp đường giao thông và cơ sở hạ tầng; phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân. Xã tăng cường kết nối Nhị Hòa với Cồn Hô, Farm Ông Trầm và các điểm đến khác, từng bước hình thành tour, tuyến liên hoàn, đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến Nhị Long.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón gần 4,9 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt 851.388 lượt, tăng 17,2%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.495,8 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo cơ sở để ngành tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và phát huy hiệu quả các lợi thế du lịch của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết ngành du lịch tỉnh đang tập trung củng cố các sản phẩm mang nét đặc trưng như, du lịch Xứ Dừa, gốm Mang Thít, văn hóa Khmer, du lịch sinh thái miệt vườn và các làng nghề truyền thống. Những sản phẩm ẩm thực địa phương, hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp và tham quan làng nghề cũng được định hướng khai thác theo hướng tăng tính trải nghiệm, tạo sự khác biệt cho điểm đến.

Cùng với hoàn thiện, nâng chất các sản phẩm du lịch, việc liên kết, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị nghiên cứu là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, kết nối tour, tuyến, thu hút khách đến Vĩnh Long. Sở đã triển khai các chương trình hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội, Đồng Nai, các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và một số doanh nghiệp lữ hành.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Saigontourist Group) ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường liên kết khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long đến du khách trong nước và quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10/7/2026 về phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; đồng thời phối hợp xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Ngành cũng đang tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh và Bộ tiêu chí du lịch xanh Vĩnh Long.

Từ những mô hình như Nhị Hòa đến các tuyến du lịch sông nước, làng nghề và sản phẩm văn hóa đặc trưng, việc phát huy lợi thế địa phương cần gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, tăng cường liên kết giữa các điểm đến.

Với định hướng phát triển sản phẩm đặc trưng, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Vĩnh Long hướng đến khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có, tạo sinh kế cho người dân, từng bước xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững./.

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