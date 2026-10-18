Xà Phìn - mùa vàng bên mái rêu

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn bên mái nhà sàn phủ rêu xanh tạo nên bức tranh vùng cao đẹp mê hoặc và bình yên ở thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 10, Xà Phìn (Tuyên Quang) khoác lên mình sắc vàng óng của mùa lúa chín, nổi bật giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh.

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn bên mái nhà sàn phủ rêu xanh tạo nên bức tranh vùng cao đẹp mê hoặc và bình yên.

Tháng 10, những thửa ruộng bậc thang ở thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang chuyển màu vàng óng. Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, từng lớp ruộng uốn theo sườn núi, nối nhau bên những nếp nhà.

Nhìn từ trên cao, đường bờ ruộng vẽ những nét cong mềm mại giữa màu xanh núi rừng. Con đường nhỏ men qua đồng, dẫn về bản làng đang mùa lúa chín.

Xen giữa sắc vàng là những khoảnh ruộng đã thu hoạch. Mùa gặt đi qua từng thửa ruộng, mang theo thành quả sau những tháng ngày chăm sóc, vun trồng. Những bậc ruộng vừa nuôi sống người dân, vừa tạo nên cảnh quan hấp dẫn của vùng cao.

Theo con đường qua đồng, một nét riêng khác của Xà Phìn dần hiện ra. Đó là những ngôi nhà sàn lợp lá cọ của đồng bào Dao Chàm, nằm xen giữa ruộng vườn, cây lá.

Qua năm tháng, rêu phủ trên mái nhà, tạo nên vẻ trầm mặc dưới nắng thu. Mái rêu, lối nhỏ và những tầng ruộng vàng hòa thành không gian gần gũi, yên bình. Xà Phìn níu chân người đến bằng cảnh sắc mùa thu và nếp sống bản làng dưới chân Tây Côn Lĩnh. /.