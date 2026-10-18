Lào Cai: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội đền Đôi Cô năm 2026

Lễ hội đền Đôi Cô phường Cam Đường năm 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 20 đến 24/10, tại Di tích lịch sử-văn hóa đền Đôi Cô, tổ 29, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tín ngưỡng và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với chủ đề “Đền Đôi Cô Cam Đường-Kết nối cội nguồn, dựng xây quê hương," lễ hội hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị di tích lịch sử-văn hóa gắn với phát triển du lịch tâm linh. Đây cũng là dịp đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Giải đua xe đạp Lễ hội đền Đôi Cô, diễn ra ngày 18/10, với sự tham gia của các vận động viên trong và ngoài tỉnh. Tiếp đó, ngày 21/10, lễ tế dân gian sẽ được tổ chức từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút, với sự tham gia của đội tế nữ và đại diện các tổ dân phố, khu dân cư.

Cũng trong tối 21/10, từ 19 giờ 30 đến 22 giờ, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường sẽ tham gia chương trình giao lưu văn nghệ. Chương trình dự kiến mang đến nhiều tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có múa Then của đồng bào Tày Chiềng On, cùng sự góp mặt của các nghệ sỹ Nhà hát Chèo Quân đội.

Từ 23 giờ 30 ngày 21/10 đến 0 giờ 30 ngày 22/10, nghi thức dâng hương nhân ngày giỗ Nhị vị Thánh Cô sẽ được cử hành. Lễ khai mạc lễ hội diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 22/10, với các nội dung như chương trình nghệ thuật, phát biểu khai hội, đánh trống khai hội, tri ân các đơn vị, tập thể, cá nhân có đóng góp, cùng các nghi thức dâng lễ và dâng hương.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, không gian trưng bày sản phẩm địa phương sẽ mở cửa trong hai ngày 21 và 22/10. Tại đây, người dân và du khách có thể tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực truyền thống cùng những sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dự kiến diễn ra từ 13 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 22/10 và tiếp tục trong các ngày 23, 24/10. Các hoạt động được thực hiện theo nghi thức truyền thống, bảo đảm tính trang nghiêm, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật.

Đền Đôi Cô từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân địa phương và du khách thập phương. Theo lời kể của người dân, ngôi đền có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với những truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tương truyền, xưa kia, vùng Lào Cai là nơi giao thương, buôn bán hàng hóa sầm uất giữa miền xuôi và miền ngược. Khi ấy, có hai cô gái tuổi đôi mươi, quê ở làng Đình Bảng, Bắc Ninh, thường lên vùng này buôn bán vải vóc. Mỗi lần đến Lào Cai, hai cô thường nghỉ lại tại làng Chiềng On, mang vải trao đổi lấy những sản vật địa phương rồi đem về xuôi.

Lễ tế Nhị vị Thánh Cô tại đền Đôi Cô, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai năm 2025. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Qua thời gian, hai cô gái dần trở nên thân thiết, gắn bó với người dân trong làng. Các bậc cao niên còn kể lại rằng hai cô thường xuyên vận chuyển hàng hóa, vải vóc lên vùng Lào Cai để tiếp tế cho quân lính trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Một thời gian sau, người dân không còn thấy hai cô gái trở lại. Cho đến một ngày, dân làng Chiềng On phát hiện thi thể hai cô trôi dạt về khu vực mà ngôi đền tọa lạc ngày nay. Thương tiếc hai cô gái trẻ, người dân trong làng đã lập miếu thờ để tưởng nhớ.

Có người kể rằng trong quá trình bí mật vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho quân ta chống giặc, hai cô gái bị phát hiện và sát hại, sau đó thi thể bị ném xuống dòng suối, trôi về làng Chiềng On. Từ khi lập miếu thờ hai cô, người dân trong vùng làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, cuộc sống ngày càng no ấm.

Câu chuyện về hai cô gái nhân hậu dần được truyền đi xa. Không chỉ người dân địa phương, ngày càng có nhiều du khách từ khắp mọi miền tìm đến dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với hai cô. Trải qua thời gian, am miếu nhỏ đã nhiều lần được tu sửa, trùng tu, dần trở thành ngôi đền khang trang như ngày nay, mang tên đền Đôi Cô.

Hằng năm, người dân và du khách tìm về đền để dâng hương, chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính, gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc và quê hương ngày càng phát triển./.

Lễ hội truyền thống đền An Sinh: Hành trình về miền di sản nhà Trần Không chỉ là điểm hẹn tâm linh, lễ hội truyền thống đền An Sinh (thành phố Quảng Ninh) còn góp phần gìn giữ di sản, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.