Trung Quốc cam kết tiếp tục mở cửa thị trường tài chính

Phát biểu bên lề các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) cam kết sẽ tiếp tục mở cửa các thị trường tài chính rộng lớn của nước này.

Thống đốc PboC cho rằng các tài sản định giá bằng đồng nhân dân tệ (NDT) có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng tăng của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh bất ổn thương mại.

Ông Phan Công Thắng đã viện dẫn các yếu tố như rủi ro địa chính trị gia tăng, những thay đổi sâu sắc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) là những lý do khiến Trung Quốc cần tiếp tục thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng NDT.

Ông Phan Công Thắng khẳng định tăng trưởng kinh tế ổn định của Trung Quốc cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp công nghệ cao tạo nền tảng vững chắc cho các tài sản định giá bằng đồng NDT.

Ông cho biết PboC sẽ thúc đẩy việc chấp nhận và sử dụng rộng rãi hơn các trái phiếu bằng đồng NDT trên phạm vi toàn cầu như tài sản thế chấp hợp lệ, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng tài chính xuyên biên giới, đồng thời hỗ trợ phát triển các thị trường NDT ở nước ngoài. PboC sẽ tiếp tục mở rộng các công cụ quản lý rủi ro nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và huy động vốn.

Trung Quốc đã đẩy mạnh các nỗ lực mở cửa thị trường vốn trong bối cảnh cuộc chiến thương mại và các chính sách đối ngoại khó đoán định từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm suy giảm niềm tin vào các tài sản định giá bằng đồng USD.

Các thị trường tài chính toàn cầu cũng trở nên biến động hơn khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại liệu những doanh nghiệp đang đầu tư ồ ạt vào AI có thể tạo ra lợi nhuận đủ lớn hay không, nhất là trong bối cảnh chi phí vay vốn đang ở mức cao./.



Trung Quốc đẩy mạnh tài chính số, từng bước phát triển nhân dân tệ kỹ thuật số PBoC xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 gồm hoàn thiện chính sách tiền tệ, tăng cường ổn định tài chính, thúc đẩy tài chính xanh và số, quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

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