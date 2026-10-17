Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chiêu đãi Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân

Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tặng hoa cho các nghệ sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tặng hoa cho các nghệ sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư Tô Lâm

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

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