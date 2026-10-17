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Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani: 4/4 học sinh Việt Nam đoạt huy chương

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026) đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

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Ngày 17/10, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026) đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Năm 2026, kỳ thi diễn ra từ ngày 10-17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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