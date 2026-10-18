Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam
Sáng 18/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
Sáng 18/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
Quốc hội đề xuất giám sát điện tử thay thế tạm giam từ năm 2028, bảo đảm phân biệt với biện pháp bảo lĩnh, đặt tiền, phù hợp với yêu cầu bảo vệ bị hại, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng.
Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự án đường Hồ Chí Minh dài 3.183 km sẽ cơ bản nối thông vào cuối năm 2026.
Việc đăng cai APEC 2027 là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội chiến lược không chỉ cho riêng tỉnh An Giang mà cho cả quốc gia. Quốc hội và Chính phủ đang tạo những cơ chế đặc thù, thuận lợi nhất.
Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên EFTA đã chính thức ký kết VEFTA.
Sau lễ đón chính thức, sáng 18/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Sáng 18/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.
Các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích, chỉ ra các điểm nghẽn về vốn, đất đai và thuế nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thực chất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã có những chia sẻ về quan hệ hợp tác Việt Nam-Đan Mạch.
Việc ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả xử lý tài sản liên quan đến tội phạm rửa tiền, kinh tế, tham nhũng, chức vụ.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết mục đích ban hành Luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Theo Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều tác phẩm có chiều sâu lý luận, tính thực tiễn, có khả năng giải đáp những vấn đề thực tiễn, củng cố niềm tin xã hội.
Trong ngày làm việc 18/10 của Kỳ họp thứ Hai (Quốc hội khóa XVI), các đại biểu đã nghe nhiều tờ trình, báo cáo thẩm tra quan trọng trong lĩnh vực pháp luật, giao thông; đồng thời tiến hành thảo luận ở Tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
Tối 17/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị với Thụy Sĩ, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bắt đầu tại Hà Nội, thảo luận các dự án luật, kế hoạch phát triển kinh tế, ngân sách và các vấn đề quốc tế quan trọng.
Hai Phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.
Chiều 17/10, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ đến tham quan trường Đại học Dược Hà Nội.
Tối 17/10/2026, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Tối 17/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Quốc hội thảo luận về dự luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất các chính sách hỗ trợ vốn, cải cách quản trị và thúc đẩy sáng tạo doanh nghiệp.
Từ nền tảng hữu nghị và hợp tác được vun đắp qua nhiều thập kỷ, Đan Mạch hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Chiều 17/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Điểm chung của đường lối đối ngoại mà Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán giữ vững độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Chiều 17/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.
Với thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia,” chương trình dự kiến khám cho hơn 2.000 người dân Campuchia với khoảng 1.000 bà con gốc Việt.
Dự thảo luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường. Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.
Ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc hội kiến với Cao ủy của Pháp ở Đông Dương Đô đốc D’Angenlieu trên chiến hạm Suffer tại vịnh Cam Ranh.