Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein

Việc đăng cai APEC 2027 là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội chiến lược không chỉ cho riêng tỉnh An Giang mà cho cả quốc gia. Quốc hội và Chính phủ đang tạo những cơ chế đặc thù, thuận lợi nhất.