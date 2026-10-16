EU cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga

Ngày 16/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của nước này.

Phát biểu với báo giới bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người tham dự ngày họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ), và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh EU phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga để đưa Moskva ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, bà Von der Leyen cho biết EU đang xây dựng gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga.

Ông Costa và bà von der Leyen cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc Ukraine gia nhập EU, hoan nghênh việc mở thêm hai nhóm vấn đề đàm phán mới.

Bà von der Leyen cho biết mục tiêu là mở hai nhóm vấn đề đàm phán cuối cùng vào cuối năm nay, trong khi ông Zelensky cam kết tiếp tục thực hiện các cải cách cần thiết.

Các nhà lãnh đạo EU cũng thảo luận về công tác chuẩn bị của Ukraine cho mùa Đông sắp tới, cũng như nhu cầu tài chính và quân sự của nước này trong giai đoạn 2026-2027.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine đã cảm ơn EU vì sự hỗ trợ liên tục và cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm nguồn cung năng lượng trước mùa Đông, cùng với các hệ thống phòng không và nguồn tài chính.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày cho rằng việc EU mở rộng trừng phạt đối với Moskva cho thấy liên minh này đã cạn kiệt các biện pháp gây áp lực./.

Đức tăng viện trợ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Ukraine Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới Kiev cùng lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng, dự kiến công bố thêm viện trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và thúc đẩy hợp tác sản xuất drone, tên lửa với Ukraine.