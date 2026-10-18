Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 17/10 (giờ địa phương) cho biết nước này sẵn sàng cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đề nghị Hungary và các nước láng giềng tạo điều kiện vận chuyển nông sản trong bối cảnh xuất khẩu qua Biển Đen bị gián đoạn.

Theo ông Magyar, trong cuộc hội đàm ngày 16/10, Tổng thống Zelenskyy đã đề nghị Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia cho phép các đoàn tàu chở ngũ cốc Ukraine đi qua lãnh thổ để tới các thị trường Tây Âu.

Trả lời đài truyền hình RTL, Thủ tướng Hungary khẳng định Budapest không phản đối đề xuất này, với điều kiện hàng hóa chỉ quá cảnh qua Hungary, không đưa vào thị trường trong nước.

Ông Magyar cho biết Tổng thống Zelenskyy đã đề cập phương án sử dụng các đoàn tàu chở ngô được niêm phong để vận chuyển hàng hóa sang Tây Âu. Đây là giải pháp từng được đề xuất trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, bùng phát vào tháng 2/2022.

Ukraine là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa mỳ, ngô và hạt hướng dương.

Trước khi xung đột xảy ra, khoảng 90% lượng nông sản xuất khẩu của nước này được vận chuyển qua Biển Đen. Tuy nhiên, các cuộc tấn công và tình hình an ninh khu vực đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu qua các cảng biển của Ukraine.

Về quan hệ song phương, ông Magyar cho biết đã nhất trí với Tổng thống Zelenskyy về việc khôi phục quan hệ giữa Hungary và Ukraine. Ông bày tỏ đoàn kết với Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, song tái khẳng định Hungary không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Hungary đồng thời yêu cầu bảo đảm quyền lợi của cộng đồng người gốc Hungary tại Ukraine.

Đề xuất tạo thuận lợi cho vận chuyển ngũ cốc được đưa ra trong bối cảnh sản lượng ngô của Liên minh châu Âu (EU) chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu hồi cuối tháng 8, sản lượng ngô của EU trong năm nay có thể chỉ đạt 50,1 triệu tấn, thấp nhất trong gần 20 năm và giảm khoảng 20% so với mức trung bình ba năm gần nhất.

Pháp và Hungary là những nước chịu ảnh hưởng đáng kể do nắng nóng và hạn hán./.