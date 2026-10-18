Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập trong nhiều năm qua.

Hiện Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu tại Việt Nam. Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hóa mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm.

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tới Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã có cuộc phỏng vấn với ông Ivo Sieber, người từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam và hiện là thành viên Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), về hoạt động ý nghĩa này, cũng như hướng hợp tác cho hai nước trong thời gian tới.

Theo ông Ivo Sieber, nhìn một cách tổng thể, chuyến thăm chính thức của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tới Việt Nam tập trung vào hai chủ đề lớn.

Đầu tiên là kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, và tiếp đó là việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với 4 quốc gia thành viên Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) là Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Iceland.

Ông nhận định việc ký kết hiệp định sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý chính thức, ổn định và minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 4 nước Khối Thương mại Tự do châu Âu tại Việt Nam và ngược lại. Với phạm vi toàn diện, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Khối Thương mại Tự do châu Âu không chỉ thúc đẩy thương mại và đầu tư mà còn bao quát các lĩnh vực như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ, đấu thầu công và phát triển bền vững.

Quá trình tự do hóa thương mại cùng tính minh bạch được cải thiện cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và lĩnh vực tài chính.

Nhìn lại chặng đường quan hệ ngoại giao, ông Sieber tin rằng, vào năm 1971, chỉ những người có tầm nhìn xa trông rộng mới có thể hình dung được mối quan hệ giữa Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện đến mức nào trong suốt 55 năm qua. Điều này gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của đất nước này trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho tính bổ trợ lẫn nhau và sự tin cậy-những yếu tố nền tảng tạo nên mối quan hệ đối tác thành công giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Năm 2025, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mở ra dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Từ dấu mốc này, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Ngày 2/7/2026, Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do.

Ông Sieber đánh giá việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Khối Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam là một bước đi quan trọng. Sau khi các văn bản được ký kết, mỗi quốc gia sẽ cần tiến hành quy trình phê chuẩn để đưa hiệp định vào thực thi. Nói cách khác, có thể phải đến năm 2028 thay vì năm 2027 thì hiệp định mới chính thức có hiệu lực.

Điều này đồng nghĩa với việc các chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và đặc biệt là các công ty sẽ có thời gian để nắm bắt đầy đủ nội dung và phạm vi của hiệp định, từ đó chuẩn bị cho quá trình triển khai và tận dụng các lợi ích mà hiệp định mang lại. Ông bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tận dụng hiệu quả khoảng thời gian này để khai thác tối đa các cơ hội ngay khi Hiệp định Thương mại tự do chính thức có hiệu lực.

Thụy Sĩ là một thị trường lớn, có sức mua cao và đầy hấp dẫn đối với hàng tiêu dùng cũng như hàng hóa đầu tư. Đây là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, cũng như nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Với nền kinh tế năng động và đang trên đà mở rộng của Việt Nam, cùng nhu cầu đa dạng hóa các kênh cung ứng, phân phối và thương mại, Thụy Sĩ hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ của Việt Nam.

Đồng thời, Thụy Sĩ cũng có thể trở thành cửa ngõ hấp dẫn hơn nữa để các nhà đầu tư Việt Nam thâm nhập thị trường nước này cũng như vươn xa hơn sang Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ sinh học, cơ khí chính xác, dược phẩm, giáo dục hay dịch vụ khách sạn./.

Lễ đón trọng thể Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam Chiều 17/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam.

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