Các quỹ dự phòng rủi ro lỗ nặng do làn sóng bán tháo cổ phiếu AI

Các quỹ dự phòng rủi ro trên toàn cầu đã lỗ lớn trong tuần qua, do làn sóng bán tháo mạnh mẽ các cổ phiếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó các quỹ tập trung vào thị trường châu Á chịu thiệt hại nhiều nhất.

Theo bộ phận dịch vụ môi giới của ngân hàng Goldman Sachs, các quỹ đầu tư theo chiến lược mua các tài sản được coi là có triển vọng và bán các tài sản được coi là không triển vọng đã thua lỗ trong tất cả các ngày giao dịch tuần qua, với mức lỗ tính đến ngày 15/10 là 2,9%. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, các quỹ này vẫn đạt mức lợi nhuận 14,3%.

Goldman Sachs cho biết sau đợt bán tháo mạnh các cổ phiếu liên quan đến AI vào ngày 14/10, cổ phiếu toàn cầu tiếp tục bị bán ròng vào ngày 15/10, dù tốc độ đã chậm lại đáng kể. Các nhà quản lý quỹ đã liên tục bán ra cổ phiếu AI trên toàn cầu trong 6 phiên giao dịch gần nhất.

Ngày 15/10, các quỹ áp dụng nhiều chiến lược khác nhau đều sụt giảm mạnh, trong đó các quỹ tập trung vào lựa chọn cổ phiếu đã mất 0,9% giá trị. Các quỹ tập trung vào thị trường châu Á giảm 2,6%, trong khi các quỹ tập trung vào lĩnh vực công nghệ giảm 2%.

Theo Goldman Sachs, các nhà quản lý quỹ tập trung vào thị trường châu Á đã lỗ 6,8% trong nửa đầu tháng này, xóa sạch hơn một nửa mức lợi nhuận đạt được tính đến đỉnh điểm cuối tháng 6/2026, thời điểm mà các quỹ này từng ghi nhận mức tăng hơn 40% kể từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch vừa qua sụt giảm mạnh, với các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI như CoreWeave và Broadcom tiếp tục chịu áp lực bán.

CoreWeave là một trong những cái tên chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bán tháo gần đây. Trái phiếu của đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu này đã bị bán ra ồ ạt trong tuần này, đẩy lợi suất lên trên mức 15%.

Ông Bruno Schneller, đối tác quản lý tại Erlen Capital Management, đơn vị chuyên đầu tư vào các quỹ dự phòng rủi ro, nhận định những diễn biến gần đây trên thị trường không hẳn là sự phủ nhận đối với AI mà giống một đợt thoái vốn nhanh chóng và mạnh mẽ khỏi các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền quá lớn./.



Chứng khoán châu Á giảm điểm do sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Làn sóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ do hoài nghi về tiềm năng sinh lời từ AI đã đẩy phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 13/10.

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