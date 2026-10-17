Đồng USD đứt mạch tăng trước áp lực kép từ cổ phiếu AI và Fed

Thị trường ngoại hối vừa khép lại một tuần giao dịch có phần hụt hơi của đồng USD, khi đồng bạc xanh phải đối mặt tuần giảm giá đầu tiên trong hơn một tháng qua. Sự suy yếu này diễn ra bất chấp các báo cáo lạm phát tại Mỹ nóng hơn dự kiến.

Giới đầu tư đồng loạt hạ thấp kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong khi những xáo trộn từ đợt bán tháo trên thị trường cổ phiếu công nghệ cũng tác động đến thị trường này.

Chốt phiên cuối tuần 16/10, chỉ số đồng USD (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - giảm 0,17% xuống 101,87. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã để mất 0,35%.

Áp lực đè nặng lên đồng USD bắt nguồn từ sự phân kỳ giữa dữ liệu kinh tế và định hướng chính sách. Dù Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) đều cao hơn dự báo, các quan chức Fed lại phát đi tín hiệu cho thấy họ không vội vàng trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách. Điều này đã giúp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định trở lại, nhưng đồng thời làm xói mòn lực đỡ đối với đồng USD.

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME, thị trường hiện đánh giá tới 83% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này, tăng vọt so với mức 49% của tháng trước. Sự mơ hồ về chính sách càng được củng cố khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh từ chối đưa ra bất kỳ bình luận định hướng nào tại Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ở Bangkok, Thái Lan.

Giới phân tích vĩ mô tại ngân hàng BNY đánh giá nội bộ Fed hiện không có đủ sự đồng thuận cho một đợt tăng lãi suất trong tháng 10/2026. Trong khi đó, kịch bản cho tháng 12/2026 vẫn còn là một ẩn số lớn do những bất ổn tiềm tàng trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, đồng bạc xanh còn chịu "tác dụng phụ" từ sự rung lắc của thị trường chứng khoán. Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đã sụt giảm mạnh trong tuần qua do những lo ngại về khả năng sinh lời của các nhà điều hành trung tâm dữ liệu.

Ông Matt Weller, Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại công ty tư vấn tài chính StoneX, chỉ ra một hiện tượng bất thường: thông thường khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, dòng tiền sẽ tìm đến USD như một hầm trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, lần này dòng tiền trú ẩn lại chảy vào thị trường trái phiếu, trong khi đồng USD lại bị bán ra.

Trong khi đó, sự chững lại của đồng bạc xanh đã tạo không gian phục hồi cho các ngoại tệ đối ứng. Dẫn đầu đà tăng là đồng bảng Anh khi nhích lên 1,3314 USD đổi 1 bảng, ghi nhận mức tăng 0,63% trong tuần. Đồng euro cũng bảo toàn được sắc xanh khi chốt tuần tăng 0,23% ở mức 1,1227 USD đổi 1 euro, bất chấp những rủi ro tài khóa tại Pháp vẫn đang âm ỉ.

Đáng chú ý, đồng yen Nhật đã ngắt được chuỗi giảm giá kéo dài 4 tuần liên tiếp, phục hồi 0,13% so với USD và giao dịch quanh mốc 158,11 yen đổi 1 USD. Đà phục hồi của đồng yen được tiếp sức bởi những lời cảnh báo lặp lại từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda về rủi ro lạm phát cơ bản vượt mục tiêu 2%.

Về địa chính trị, giới đầu tư kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tránh làm leo thang các điểm nóng tại Trung Đông và Ukraine. Việc ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng được xem là nỗ lực nhằm kiểm soát đà biến động của giá dầu thô toàn cầu. Bất kỳ một cú sốc năng lượng nào vào thời điểm này cũng có nguy cơ thổi bùng trở lại áp lực lạm phát, qua đó làm phức tạp thêm bài toán điều hành chính sách của Mỹ./.

Đồng USD tăng mạnh tuần thứ tư liên tiếp do lo ngại lạm phát và giá dầu cao Đồng USD tăng tuần thứ tư liên tiếp nhờ hỗ trợ bởi giá dầu cao, lo ngại lạm phát, bất ổn tại Trung Đông và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, trong khi đồng euro suy yếu trước áp lực kinh tế.