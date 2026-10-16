SHB vay hợp vốn 340 triệu USD từ các tổ chức tài chính quốc tế

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố nghị quyết thông qua phương án vay hợp vốn 340 triệu USD từ Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, chi nhánh Singapore (SMBC) và các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo phương án được thông qua, khoản vay có quy mô 340 triệu USD, có thể tăng thêm sau 3 năm xác lập thương vụ.

Nguồn vốn được sử dụng để cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường, tài trợ các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng các dự án khác được SHB và đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất.

Ngoài SMBC, các bên tham gia được nêu gồm State Bank of India, chi nhánh Hong Kong (SBI HK); CTBC Bank Co., Ltd.; Maybank Securities Pte. Ltd.; Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) và MUFG Bank, Ltd.

Song song với phương án vay hợp vốn, SHB cũng được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế. Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 5 năm, nhưng quy mô chào bán chưa được công bố.

Đây là hai kế hoạch tiếp cận nguồn vốn quốc tế của SHB trong năm 2026, khi ngân hàng đặt hạn mức tổng giá trị huy động vốn nước ngoài đang thực hiện và đàm phán ở mức một tỷ USD.

Trước đó, trong năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, với tổng quy mô 600 triệu USD.

Ở cả hai giao dịch, khối lượng đăng ký tham gia vượt mức chào mời ban đầu. Ngân hàng thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để bổ sung nguồn vốn tài trợ các dự án xanh. Tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia hai khoản vay này.

Cũng theo SHB, S&P Global Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn “AA” đối với trái phiếu không có bảo đảm bằng đô la Singapore (SGD) do SHB dự kiến phát hành và được Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư - Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bảo lãnh.

CGIF là quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực ASEAN+3. Thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng, CGIF hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận thị trường vốn khu vực, mở rộng tệp nhà đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn.

Theo thông báo của S&P Global Ratings, xếp hạng của trái phiếu được xác định tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF ở mức AA, triển vọng Ổn định, trên cơ sở bảo lãnh của CGIF có tính chất vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang./.

SHB đưa AI vào vận hành: Ứng dụng thông minh, không chạy đua “làm ra AI” Ngân hàng SHB tập trung vào ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh và vận hành, dựa trên chiến lược chuyển đổi công nghệ 5 FIRST và quản lý dữ liệu chặt chẽ.