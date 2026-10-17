Mở rộng kết nối giao thương Việt Nam-Lào-Trung Quốc

Tối 17/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế.”

Với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và các đoàn đại biểu, đối tác đến từ Lào, Trung Quốc, sự kiện được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy thương mại biên giới và mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác kinh doanh trong khu vực.

Hội chợ diễn ra từ ngày 17-22/10, thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức.

Hội chợ có quy mô hơn 230 gian hàng của hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung-cầu và tìm kiếm đối tác phát triển thị trường.

Đại biểu tham quan tại các gian hàng Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Các gian hàng được bố trí thành những khu vực thương mại tổng hợp của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước; khu giới thiệu hàng hóa của các đối tác nước ngoài và khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong đó, khu vực dành cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong nước là hơn 200 gian hàng còn lại là gian hàng của các đối tác nước ngoài gồm các tỉnh Bắc Lào và của thành phố Phổ Nhĩ, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hàng hóa trưng bày tại hội chợ khá đa dạng, từ nông sản, lâm sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, may mặc, thời trang và đặc sản vùng miền. Bên cạnh đó còn có máy móc, đồ điện, điện tử, điện lạnh và các sản phẩm gắn với quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng đầu tư của các địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối và mở rộng thị trường.

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh mong muốn thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp và sản phẩm đến từ Lào, Trung Quốc tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Điện Biên và khu vực Tây Bắc tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp cận nhà phân phối, trao đổi thông tin về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa và phương thức hợp tác.

Năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 11,02%. Để hoàn thành mục tiêu này, tăng trưởng quý 4 cần đạt gần 14%, đặt ra yêu cầu phải khai thác hiệu quả các động lực phát triển, trong đó có kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường và thu hút thêm nguồn lực đầu tư.

Vì vậy, hội chợ được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa đối với hoạt động kinh tế địa phương. Lượng doanh nghiệp, đối tác, người dân và du khách đến tham quan, mua sắm có thể góp phần tăng doanh thu bán lẻ, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải và du lịch...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho rằng hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Trung Quốc gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn thị trường, từ đó hình thành các kết nối giao thương thực chất và lâu dài.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, sự kiện mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp các đối tác, nhà phân phối trong nước và khu vực, đưa sản phẩm vượt ra ngoài những thị trường truyền thống.

Ông Bùi Quang Hưng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại biên giới, không chỉ dừng ở hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu mà cần phát triển hệ sinh thái thương mại đồng bộ, từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chế biến, xây dựng thương hiệu đến logistics và thương mại điện tử.

Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong kết nối cung-cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cùng với hội chợ, Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam và tỉnh Luông Pha Bang dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/10.

Việc kết hợp xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp trao đổi sâu hơn về tiềm năng, nhu cầu hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng liên kết trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Đối với Điện Biên, đây là cơ hội thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, phát triển chế biến, thương mại, dịch vụ logistics và du lịch; đồng thời tăng cường thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến thị trường tỉnh.

Với các đối tác Lào và Trung Quốc, hội chợ tạo thêm kênh tiếp cận thị trường, tìm kiếm nguồn hàng, đối tác phân phối và nghiên cứu cơ hội hợp tác kinh doanh.

Với quy mô và sự tham gia của các đối tác trong nước, quốc tế, Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm và hình ảnh địa phương mà còn mở thêm cơ hội kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Qua đó, Điện Biên từng bước phát huy vai trò cầu nối giao thương giữa vùng Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và hợp tác phát triển trong những năm tới./.

Thúc đẩy chuyển đổi số giao thương biên mậu Việt Nam-Lào-Trung Quốc Hội nghị xúc tiến thương mại tại Điện Biên tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, thương mại xanh và hiện đại hóa logistics, qua đó mở rộng không gian giao thương biên mậu Việt Nam-Lào-Trung Quốc.