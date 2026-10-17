Ấn Độ quan ngại rào cản phi thuế quan của Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho rằng các rào cản phi thuế quan của Trung Quốc đang trở thành trở ngại lớn nhất đối với thương mại song phương, khiến thâm hụt thương mại của Ấn Độ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục tăng mạnh, bất chấp những nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều năm.

Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok (Thái Lan), bà Sitharaman cho rằng những hạn chế trong tiếp cận thị trường Trung Quốc đang cản trở đáng kể khả năng mở rộng xuất khẩu của doanh nghiệp Ấn Độ, làm gia tăng tình trạng mất cân đối thương mại giữa hai nước.

Theo số liệu chính thức, trong nửa đầu tài khóa 2026-2027 (từ tháng 4-9/2026), thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên tới 68,9 tỷ USD. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc trong giai đoạn này chỉ đạt 11,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 80,3 tỷ USD.

Trong tài khóa 2025-2026, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã ở mức 112,1 tỷ USD, với xuất khẩu của Ấn Độ chỉ đạt 19,5 tỷ USD và nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 131,6 tỷ USD.

Bộ trưởng Sitharaman nhấn mạnh Ấn Độ đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn, đặc biệt là thuốc generic (thuốc gốc), thịt gia súc, rau quả và thực phẩm dễ hư hỏng. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa mang lại chuyển biến đáng kể.

Theo bà Sitharaman, Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật và nhiều quy định kỹ thuật khác, gây khó khăn cho hàng hóa Ấn Độ.

Dù vậy, New Delhi khẳng định ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán, thay vì áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa hoặc thiết lập những rào cản thương mại tương tự.

Ấn Độ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc trên cơ sở công bằng, cân bằng lợi ích và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh không chủ trương theo đuổi thặng dư thương mại một cách có chủ đích, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác, giải quyết hài hòa những quan ngại kinh tế, thương mại của mỗi bên nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định và bền vững.

Những bất đồng thương mại diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách giảm thâm hụt với Trung Quốc, song vẫn cần bảo đảm nguồn cung nguyên liệu và linh kiện thiết yếu, đặc biệt là khoáng sản chiến lược phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

New Delhi cũng mong muốn doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước và củng cố chuỗi cung ứng.

Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, thu hẹp mất cân đối thương mại và tăng cường hợp tác công nghệ sẽ giữ vai trò quan trọng trong tiến trình thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới./.





Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc vượt 100 tỷ USD Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc có nguy cơ vượt mức kỷ lục 116,12 tỷ USD ghi nhận trong cả năm 2025.

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