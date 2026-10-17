GDP của Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ sáu thế giới vào năm 2027

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa tính bằng đồng USD của Nhật Bản sẽ bị Ấn Độ và Anh vượt qua vào năm 2027, đẩy quốc gia Đông Á này tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ sáu trên bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF dự báo GDP danh nghĩa của Nhật Bản sẽ đạt 4.341,9 tỷ USD vào năm 2026 và 4.467,6 tỷ USD năm 2027 (dựa trên giả định tỷ giá quy đổi khoảng 158 yen/USD).

Với kết quả này, Nhật Bản sẽ xếp sau Ấn Độ và Anh từ năm 2027. Cụ thể, GDP của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng bứt phá lên 4.521,1 tỷ USD vào năm 2027, vọt từ vị trí thứ sáu lên thứ tư thế giới.

IMF đánh giá Ấn Độ tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu nhờ nhu cầu nội địa bền vững và hoạt động dịch vụ sôi động, với tốc độ tăng trưởng GDP thực tế được dự báo đạt tới 7% trong cả năm 2026 và 2027.

Trong khi đó, Anh được dự báo sẽ vươn lên vị trí thứ năm thế giới với quy mô GDP đạt 4.488,9 tỷ USD vào năm 2027 (sớm hơn 2 năm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4/2026). Tốc độ tăng trưởng thực tế của nền kinh tế Anh lần lượt đạt 1,3% năm 2026 và 1,2% năm 2027. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Nhật Bản được dự báo chỉ ở mức khiêm tốn 0,7% trong cả năm 2026 và 2027.

Sự suy giảm thứ hạng này của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh đồng yen tiếp tục mất giá so với đồng USD, còn đà tăng trưởng kinh tế nội địa vẫn trì trệ.

Trong quá khứ, Nhật Bản từng giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong nhiều thập niên, trước khi bị Trung Quốc vượt qua vào năm 2010 và tiếp tục bị Đức đẩy xuống vị trí thứ tư vào năm 2023./.



IMF: Nhật Bản có thể rơi xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới Trong dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 4/2026, IMF nhận định Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, song theo dự báo mới, thời điểm này có thể đến sớm hơn hai năm.

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