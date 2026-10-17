BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm. Mức lãi suất trên giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống BIDV từ ngày 15/10/2026, áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của BIDV.

Chương trình sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là ở giai đoạn cao điểm cuối năm 2026.

Việc BIDV triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngay từ ngày 15/10/2026 thể hiện tinh thần chủ động trong việc đón đầu định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Qua đó, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành tích cực cùng sự phát triển của cộng đồng khách hàng và góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Chiều 16/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm. Theo Phó Thủ tướng, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, nợ xấu và rủi ro trong hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay trong thời gian vừa qua. Khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó, giảm lãi suất cho vay từ 1,5%-2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tín dụng, an toàn hoạt động. Tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Công khai minh bạch lãi suất theo quy định. Nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; chấp hành nghiêm các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, quy định về cấp tín dụng và giao dịch với cổ đông, người có liên quan./.

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng cần triển khai hiệu quả giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát nợ xấu.