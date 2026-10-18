Việt Nam-Liechtenstein thúc đẩy hợp tác, khai thác cơ hội từ các hiệp định mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Ngày 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Brigitte Haas.

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Liechtenstein, đánh giá cao vị thế và những thế mạnh của Liechtenstein trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa Việt Nam, ASEAN và khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và EFTA ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, cùng với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, Thủ tướng cho rằng các Hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, góp phần giảm thuế quan và các rào cản thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy dòng vốn đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng của hai nước.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Liechtenstein tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển và quản lý các quỹ đầu tư, hoạt động ngân hàng, tài chính xanh, thị trường vốn và quản lý tài sản quốc tế.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như thủy sản và dệt may.

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế, tài chính, trong đó có khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và bày tỏ vinh dự khi là thành viên Chính phủ Liechtenstein đầu tiên thăm Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển, tiềm năng tăng trưởng và vị trí chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau như tài chính, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất công nghệ cao; tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở kinh nghiệm và thế mạnh của Liechtenstein, hai bên sẽ tăng cường trao đổi về quản lý quỹ đầu tư, quản lý tài sản, hoạt động ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA và thúc đẩy triển khai sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức chung, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas hội đàm Sau lễ đón chính thức, sáng 18/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.