Việt Nam chia sẻ tầm nhìn phát triển, thúc đẩy hợp tác tại Mexico

Việt Nam coi việc nâng cao đời sống nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội là mục tiêu xuyên suốt của quá trình phát triển.

Đây là thông điệp được Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh tại hội thảo quốc tế do đảng Lao động Mexico (PT) tổ chức vừa bế mạc hôm 17/10 tại bang Oaxaca, miền Nam Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” phân nhánh Oaxaca - sự kiện tiếp nối hội thảo quốc tế cùng tên diễn ra đầu tháng 10 vừa qua tại thủ đô Mexico City, Đại sứ Nguyễn Văn Hải điểm lại những thành quả nổi bật của Việt Nam sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, từ một nền kinh tế nông nghiệp nhiều khó khăn trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu.

Chia sẻ trước hàng trăm đại biểu Mexico và quốc tế, Đại sứ nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế cần được nhìn nhận cùng với kết quả giảm nghèo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và cải thiện đời sống người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo của mọi chính sách.

Đề cập định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Đại sứ, tăng trưởng phải đi đôi với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và động lực của quá trình phát triển.

Từ kinh nghiệm Việt Nam, Đại sứ cũng đề cập yêu cầu giữ vững các mục tiêu chiến lược, chủ động đổi mới tư duy và phương thức quản lý, phát huy nội lực gắn với hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại gia tăng, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại bang Oaxaca từ ngày 15-17/10, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã có các cuộc tiếp xúc với đại diện chính quyền địa phương, trao đổi khả năng thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có tiềm năng.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Văn hóa bang Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio, Đại sứ Nguyễn Văn Hải giới thiệu những nét tiêu biểu trong văn hóa Việt Nam, từ di sản lịch sử, nghệ thuật truyền thống đến ẩm thực và các điểm đến du lịch, đồng thời đề xuất tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy trao đổi du lịch giữa hai bên.

Đại sứ nhấn mạnh sự tương đồng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có thể trở thành cầu nối giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người của nhau.

Đại diện Hiệp hội thủ công mỹ nghệ bang Oaxaca tặng quà cho Đại sứ Nguyễn Văn Hải. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico/TTXVN phát)

Về phần mình, Bộ trưởng Flavio Sosa Villavicencio giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Oaxaca, nơi có nhiều cộng đồng bản địa cùng các di sản và lễ hội truyền thống, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa giữa hai quốc gia.

Trong khi đó, tại cuộc làm việc với bà Ana Laura Méndez, phụ trách đối ngoại thuộc Bộ Kinh tế bang Oaxaca, hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong nông nghiệp, giáo dục, đào tạo và viễn thông.

Đại diện phía Oaxaca đánh giá cao kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Việt Nam, bày tỏ quan tâm đến việc trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu cơ hội đầu tư tại các khu phát triển kinh tế của bang và tiềm năng logistics gắn với Hành lang liên đại dương Tehuantepec, kết nối bờ Thái Bình Dương với Vịnh Mexico.

Nằm ở miền Nam Mexico, giáp Thái Bình Dương, Oaxaca có thế mạnh về nông nghiệp, cà phê, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Các cuộc trao đổi tại địa phương mở thêm cơ hội kết nối Việt Nam với một bang giàu bản sắc văn hóa, đồng thời có tiềm năng hợp tác kinh tế và giao thương.

Trước đó, Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXX do đảng PT tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Mexico City từ ngày 8-10/10, thu hút sự tham gia của 360 đại biểu đến từ 39 quốc gia, đại diện cho 101 tổ chức và chính đảng.

Tham gia sự kiện, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, đoàn kết và hợp tác giữa các lực lượng chính trị tiến bộ trên thế giới.

Cũng tại hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm đã giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm./.

TTXVN phát hành sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” tại Mexico Cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, chiều sâu lý luận chính trị và phong cách diễn đạt chuẩn mực của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những lĩnh vực trọng yếu của đất nước.