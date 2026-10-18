Tổng thống Guy Parmelin dự và phát biểu ở Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ 2026

Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Sự kiện diễn ra ngay sau lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và - Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA - gồm 4 nước: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ), quy tụ đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các ngành công nghiệp của hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhấn mạnh 2026 là một năm đặc biệt với hai nước khi Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm thập kỷ rưỡi qua, hai nước đã xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng tin và sự hội tụ ngày càng lớn về lợi ích. "Khởi đầu là quan hệ ngoại giao, mối quan hệ này đã phát triển thành một quan hệ đối tác kinh tế năng động, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và doanh nhân của hai nước. Ngày nay, dù cách xa nhau về địa lý, Thụy Sĩ và Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn về kinh tế. Và mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết," Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh.

Với ý nghĩa đó, Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự Diễn đàn và cho rằng sự hiện diện đông đảo của doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ tại Diễn đàn Kinh tế đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ, phản ánh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế giữa hai nước, cũng như quyết tâm chung trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sĩ luôn kiên định cam kết đối với một trật tự kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ, nơi các cam kết được tôn trọng, doanh nghiệp có thể đầu tư với sự tin tưởng và mọi quốc gia đều có thể cạnh tranh bình đẳng trên một sân chơi chung. Tổng thống khẳng định hợp tác quốc tế mang lại kết quả tốt đẹp hơn sự cô lập và sự thịnh vượng đạt được tốt nhất thông qua sự gắn kết thay vì phân mảnh.

Điểm lại những thành tựu hợp tác nổi bật, Tổng thống Guy Parmelin cho biết trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tăng trưởng gần 20% so với năm 2024, đạt gần 3,5 tỷ USD. Tính đến năm 2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Thụy Sĩ tại Việt Nam đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 14% so với năm trước đó.

Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đối với phát triển công nghiệp, chuyển giao công nghệ, nâng cao kỹ năng và tạo việc làm; đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, mở ra những cơ hội mới cho quan hệ đối tác và đầu tư.

Tổng thống khẳng định cộng đồng doanh nghiệp hai nước là một trong những trụ cột vững chắc nhất của quan hệ song phương. Thành công của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy hợp tác giữa hai nền kinh tế không chỉ khả thi mà còn mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trên cơ sở đó, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư và các quan hệ đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; sản xuất tiên tiến; khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe; cơ sở hạ tầng bền vững và công nghệ sạch; cùng những lĩnh vực khác, nơi chuyên môn của Thụy Sĩ và sự năng động của Việt Nam có thể bổ trợ cho nhau.

Đặc biệt, Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA. Tổng thống nhấn mạnh đây không chỉ là một công cụ thương mại mà là cam kết mang tính chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, gia tăng tính chắc chắn về pháp lý, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng thống Guy Parmelin kêu gọi hai bên tiếp tục củng cố hợp tác, tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chào mừng Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc ký kết Hiệp định FTA Việt Nam-EFTA sau 14 năm đàm phán với 21 phiên làm việc là bước tiến lịch sử, minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực bền bỉ của các bên.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc doanh nghiệp hai nước gặp gỡ ngay sau lễ ký đã gửi đi thông điệp rõ ràng giá trị của hiệp định phải được khẳng định bằng những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa và các kết quả kinh doanh cụ thể. Hiệp định mở ra khung khổ hợp tác minh bạch, ổn định, quy định xuất xứ thuận lợi cho việc kết nối chuỗi cung ứng giữa châu Âu và Đông Nam Á.

Để cụ thể hóa định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề xuất hai bên tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm bao gồm thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, sản xuất và thương mại; tăng cường chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh qua phát triển lưới điện thông minh, công nghệ sạch, khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế số, y tế và khoa học sự sống qua chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển (R&D); đồng thời hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu vận dụng mô hình đào tạo nghề kép của Thụy Sĩ gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ trưởng khẳng định đối với các doanh nghiệp Thụy Sĩ và EFTA, Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, trung tâm sản xuất cạnh tranh và đối tác trong chuỗi cung ứng khu vực; đối với doanh nghiệp Việt Nam, hiệp định là động lực để đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng cam kết tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cơ hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thành công của Hiệp định Việt Nam-EFTA không được đo bằng số dòng thuế được cắt giảm mà bằng những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, chuỗi cung ứng được hình thành và năng lực cạnh tranh được nâng lên; đồng thời tin tưởng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ và các nước EFTA sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững./.

Tổng thống Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ Trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 18/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ.

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