Venezuela hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ dầu, triển khai 250 giàn khoan

Ngày 17/10, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez thông báo nước này vừa đạt được các thỏa thuận với tổng vốn dự kiến đầu tư vào ngành dầu mỏ lên tới gần 76 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trong số đó, riêng thỏa thuận song phương với Mỹ liên quan đến 17 mỏ dầu và kế hoạch triển khai 250 giàn khoan.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Rodriguez cho biết thỏa thuận song phương giữa Venezuela và Mỹ liên quan đến 17 mỏ dầu nằm trong gói hợp tác gồm 61 thỏa thuận. Theo bà, các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Venezuela và các đối tác.

Venezuela đang thúc đẩy mở cửa lĩnh vực năng lượng để thu hút đầu tư nước ngoài, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên dầu mỏ và phục hồi sản lượng. Nước này sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng hiện thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận cách đây một thập kỷ.

Quyền Tổng thống Rodriguez cũng cho biết sản lượng dầu tại bang Zulia, miền Tây Venezuela, đã tăng từ 70.000 thùng/ngày lên 370.000 thùng/ngày và có thể đạt 400.000 thùng/ngày vào cuối năm nay.

Ngành dầu mỏ Venezuela đã chịu ảnh hưởng trong nhiều năm do thiếu đầu tư, những khó khăn trong hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực năng lượng. Những yếu tố này đã hạn chế năng lực khai thác và khiến sản lượng dầu của nước này giảm mạnh.

Các thỏa thuận đầu tư mới được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực khai thác, nâng sản lượng và củng cố vai trò của ngành dầu mỏ trong nền kinh tế Venezuela.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án, khả năng huy động vốn và việc khắc phục những khó khăn kéo dài trong hoạt động sản xuất./.

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ Tổng thống lâm thời Venezuela khẳng định các thỏa thuận hợp tác mới sẽ góp phần củng cố ngành năng lượng, tăng sản lượng dầu khí và tạo thêm cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Venezuela.