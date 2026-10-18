VEFTA mở thêm dư địa hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ

Chiều 18/10, tại Hà Nội, ngay sau Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA), Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam Hà Nội 2026 đã diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc ký kết Hiệp định là dấu mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước EFTA.

Hiệp định được ký kết sau 14 năm đàm phán với 21 phiên làm việc, minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực bền bỉ của các bên.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Tổng thống Guy Parmelin cùng các đoàn đàm phán đã đóng góp tích cực vào kết quả này.

Theo Bộ trưởng, việc doanh nghiệp hai bên gặp gỡ ngay sau lễ ký gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Giá trị của Hiệp định phải khẳng định bằng những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa những kết quả kinh doanh cụ thể.

Cũng theo Bộ trưởng, Hiệp định Việt Nam-EFTA mở ra không gian hợp tác mới trong thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và phát triển bền vững.

Các ưu đãi thuế quan sẽ tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh; đồng thời giúp doanh nghiệp EFTA khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các quy định về xuất xứ cũng tạo thuận lợi cho liên kết sản xuất, kết nối chuỗi cung ứng giữa châu Âu và Đông Nam Á.

"Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Hiệp định tạo lập khuôn khổ hợp tác minh bạch, ổn định, có tính dự báo giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam có thị trường năng động, năng lực sản xuất ngày càng nâng cao và mạng lưới hội nhập ngày càng mở rộng. Trong khi đó, Thụy Sĩ và các nước EFTA có thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và chất lượng. Phát huy tính bổ sung giữa hai bên sẽ mở ra cơ hội hình thành các chuỗi giá trị hiệu quả và bền vững hơn.

Khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị doanh nghiệp hai bên tập trung thúc đẩy bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Cụ thể, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và chuỗi cung ứng. Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư vào cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ sản xuất tiên tiến; đồng thời nâng cao năng lực nhà cung ứng trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng đó, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh. Hai bên cần mở rộng hợp tác về lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ xanh, khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế số, y tế và khoa học sự sống. Hợp tác cần hướng tới chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên.

Đặc biệt, với phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng lao động, đặc biệt thông qua nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm đào tạo nghề kép của Thụy Sĩ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai bên để cụ thể hóa những định hướng này thành các chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp hai bên ba thông điệp.

Đối với doanh nghiệp Thụy Sĩ và EFTA, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà còn là điểm đến đầu tư dài hạn, khu vực sản xuất có năng lực cạnh tranh và đối tác trong mạng lưới cung ứng khu vực.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, hãy coi Hiệp định là động lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng cam kết tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tận dụng cơ hội từ Hiệp định.

"Tôi tin tưởng rằng thành công của Hiệp định Việt Nam- EVFTA không được đo bằng số dòng thuế được cắt giảm mà bằng những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, chuỗi cung ứng được hình thành và năng lực cạnh tranh được nâng lên," Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ và tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và các nước EFTA sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Sáng 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và đại diện 4 nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Đại diện các nước EFTA tham gia ký kết gồm Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin; Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Chính phủ và Tài chính Liechtenstein Brigitte Haas; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål./.

Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước EFTA Hiệp định thương mại tự do với 4 nước EFTA được kỳ vọng giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường có sức mua cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. ​