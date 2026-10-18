Chứng khoán chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy sau 4 tuần giảm liên tiếp

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp (từ ngày 12-16/10). Dù VN-Index hồi phục trong phiên cuối tuần và lấy lại mốc 1.700 điểm, các chuyên gia nhận định thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nhưng chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy khi áp lực lãi suất, lạm phát và bán ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu.

Nhịp hồi cần thêm dòng tiền xác nhận

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, sau chuỗi giảm sâu, VN-Index nhiều khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, ít nhất trong những phiên đầu tuần từ ngày 19-23/10. Vùng 1.715-1.750 điểm là khu vực kháng cự gần, đồng thời là vùng đáy cũ vừa bị phá vỡ.

Tuy nhiên, chuyên gia Pinetree lưu ý nhịp hồi hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Thanh khoản trong phiên hồi phục cuối tuần chưa thực sự bùng nổ. Nếu đà tăng không đi kèm dòng tiền đủ lớn, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm.

Theo ông Phong, áp lực lên thị trường đến từ cả yếu tố trong nước và quốc tế. Mặt bằng lãi suất trong nước neo cao cùng áp lực lạm phát khiến nhà đầu tư thận trọng hơn khi giải ngân.

“Trong nước, mặt bằng lãi suất neo cao, giá năng lượng đẩy CPI bình quân 9 tháng lên 4,52%, khiến dòng tiền chần chừ, không dám giải ngân,” ông Phong đánh giá.

Ở bên ngoài, số liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Diễn biến này gây sức ép lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt, tỷ giá trong nước có thể chịu thêm áp lực, khiến hoạt động bán ròng của khối ngoại khó sớm chấm dứt.

Trong khi đó, giá năng lượng neo cao làm thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Theo ông Phong, đây vẫn là những yếu tố rủi ro lớn đối với thị trường trong ngắn hạn.

Cùng nhìn nhận khả năng hồi phục trong tuần tới, Chứng khoán ASEAN xác định vùng hỗ trợ gần của VN-Index nằm trong khoảng 1.680-1.700 điểm, trong khi vùng 1.715-1.735 điểm là ngưỡng cản đầu tiên. Diễn biến của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản sẽ có vai trò quan trọng đối với khả năng hình thành vùng đáy của thị trường.

Một yếu tố khác cần theo dõi là kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp. Ngày 20/10 là hạn chót công bố báo cáo tài chính quý 3. Theo chuyên gia Pinetree, thị trường có thể phân hóa mạnh trong giai đoạn này, khi dòng tiền tìm đến các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực thay vì tăng trên diện rộng.

Ở góc độ phân bổ vốn, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ VinaCapital cho rằng lãi suất cao ảnh hưởng đến sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu so với tiền gửi. Khi lợi suất kỳ vọng từ cổ phiếu chưa tạo được khoảng cách đủ lớn so với lãi suất tiết kiệm, dòng tiền có thêm lý do để thận trọng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Về quản trị danh mục, chuyên gia Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trong tuần tới để có phương án phù hợp, đồng thời chủ động giảm tỷ trọng vay ký quỹ. Các nhịp hồi phục có thể được tận dụng để cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III khả quan.

Trong tuần giao dịch từ ngày 12-16/10, VN-Index trải qua nhiều phiên giảm điểm và có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 1.700 điểm, đồng thời xuống dưới vùng đáy hồi tháng 8/2026. Phiên đầu tuần, chỉ số giảm hơn 14 điểm. Đà điều chỉnh tiếp diễn trong những phiên sau đó, đưa VN-Index nối dài chuỗi giảm lên 7 phiên liên tiếp.

Phiên cuối tuần ngày 16/10, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp VN-Index tăng hơn 7,5 điểm lên 1.705,91 điểm. Tuy nhiên, mức hồi phục này chưa đủ bù đắp các phiên giảm trước đó. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 29,18 điểm, tương ứng 1,68%; HNX-Index giảm 2,47 điểm, tương ứng 0,94%.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn; trong đó, cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) và Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) lấy đi tổng cộng gần 25 điểm của VN-Index. Riêng VIC khiến chỉ số mất hơn 16,6 điểm. Các mã BSR, GAS, STB, LPB và GVR cũng tạo sức ép đáng kể lên thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng với các cổ phiếu CTG, MBB, TCB, VPB và SHB đóng góp hơn 6 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu HPG cũng hỗ trợ gần 1,5 điểm, nhưng chưa đủ bù đắp tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá.

Xét theo ngành, tiêu dùng không thiết yếu là nhóm tăng tích cực nhất trong tuần, với mức tăng 1,41%. Các cổ phiếu MWG, PNJ và VPL lần lượt tăng 1,51%, 3,3% và 2,6%, dù DGW, TNG, PET và CTF giảm giá.

Trong khi đó, nhóm bất động sản diễn biến kém khả quan, giảm 0,13%. Mặc dù VIC chỉ giảm 1,38%, nhưng đây là cổ phiếu đứng đầu về vốn hóa nên có tác động rất lớn đến chỉ số chung của nhóm bất động sản, lấn át mức tăng của VHM, KDH và VRE, lần lượt là 3,57%, 3,66% và 1,11%.

Hoạt động bán ròng của khối ngoại cũng gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên toàn thị trường; riêng sàn HOSE ghi nhận giá trị bán ròng xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, còn HNX hơn 105 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với hơn 417 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với gần 282 tỷ đồng, VIX gần 214 tỷ đồng và FPT hơn 202 tỷ đồng. Các mã VCI, VHM, HDB, MSB, ACB và VPB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng. Ở chiều mua, MBB được mua ròng 230 tỷ đồng, đứng đầu thị trường, tiếp theo là PVT với 95 tỷ đồng.

Như vậy, VN-Index đã lấy lại mốc 1.700 điểm sau phiên hồi phục cuối tuần nhưng vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn. Trong bối cảnh dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt, khối ngoại tiếp tục bán ròng và các yếu tố lãi suất, tỷ giá còn gây sức ép, khả năng duy trì nhịp hồi sẽ phụ thuộc vào sức mua trong các phiên tới và kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp.

Diễn biến kém tích cực của chứng khoán thế giới cũng là yếu tố cần theo dõi trong bối cảnh thị trường trong nước chịu sức ép từ lãi suất cao và hoạt động bán ròng của khối ngoại. Tại Mỹ, lo ngại về chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và gánh nặng nợ đã khiến S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026.

Nỗi lo về Trí tuệ Nhân tạo khiến S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất từ tháng 6/2026

Chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm điểm sâu vào ngày 16/10, khi làn sóng bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI) lan rộng do những lo ngại về gánh nặng nợ và chi phí đầu tư.

Kết hợp với giá dầu thô tăng mạnh trở lại, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã ghi nhận tuần giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2026, mặc dù chỉ số Dow Jones vẫn giữ được sắc xanh nhờ đà xoay vòng của dòng tiền.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 175,28 điểm (tương đương 0,34%) xuống 52.002,41 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 84,62 điểm (1,09%) lùi về 7.659,44 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lao dốc 572,99 điểm (2,15%) xuống còn 26.140,03 điểm.

Tính chung cả tuần qua, diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Chỉ số Nasdaq sụt giảm tới 4,48%, chấm dứt chuỗi một tháng tăng điểm liên tiếp trước đó. Chỉ số S&P 500 mất 1,95% trong tuần, trong khi Dow Jones lội ngược dòng thành công với mức tăng 0,67%.

Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sang tuần giao dịch mới từ ngày 19/10, mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2026 sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với kết quả từ các tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa khổng lồ. Những báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp câu trả lời về tính bền vững của các khoản đầu tư AI.

Tâm điểm của thị trường sẽ đổ dồn vào báo cáo tài chính của Meta Platforms. Là một trong năm "ông lớn" công nghệ được Goldman Sachs dự báo sẽ nâng tổng chi tiêu vốn lên khoảng 1.200 tỷ USD trong năm tới, kết quả của Meta sẽ là phép thử quan trọng để xem liệu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể bắt kịp đà tăng của chi tiêu đầu tư hay không.

Ở nhóm bán dẫn, các báo cáo từ Lam Research và Texas Instruments vào ngày 21/10 (giờ địa phương) cũng sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về nhu cầu chip toàn cầu. Cổ phiếu Lam Research đã tăng 54% tính từ đầu năm 2026 tới nay, còn cổ phiếu Texas Instruments cũng tăng 59% trong cùng giai đoạn.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao kết quả kinh doanh từ hai doanh nghiệp do tỷ phú Elon Musk điều hành là Tesla và SpaceX - công ty vũ trụ vừa mới lên sàn chứng khoán. Các tên tuổi lớn khác như nền tảng dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix, tập đoàn hàng tiêu dùng Procter & Gamble và công ty chuyên sản xuất động cơ máy bay GE Aerospace cũng nằm trong lịch công bố báo cáo tuần sau.

Theo cơ sở dữ liệu thuộc tập đoàn tài chính LSEG, lợi nhuận quý III/2026 của các doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 được dự báo sẽ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm công nghệ. Bộ phận quản lý tài sản thuộc ngân hàng tư nhân UBS nhận định, một mùa báo cáo tài chính tiếp tục vượt kỳ vọng sẽ là "bệ đỡ" giúp thị trường chứng khoán đứng vững trước áp lực từ mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu nhích cao./.

Thị trường chứng khoán: Vượt qua vùng trũng thông tin, VN-Index dò đáy? Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang đối mặt với áp lực đa chiều từ thông tin vĩ mô trong nước lẫn quốc tế, diễn biến dòng tiền hiện rất thận trọng và khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng.

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