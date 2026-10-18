Thị trường chứng khoán: Vượt qua vùng trũng thông tin, VN-Index dò đáy?

Khép lại tuần giao dịch đầy thử thách với chuỗi giảm điểm kéo dài với đà lao dốc phá vỡ mốc tâm lý VN-Index 1.700 điểm, trước khi hồi phục kỹ thuật vào cuối tuần.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang đối mặt với áp lực đa chiều từ vĩ mô trong nước lẫn quốc tế, diễn biến dòng tiền hiện rất thận trọng và khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng.

Sự hụt hơi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp. Áp lực bán gia tăng mạnh tại nhiều nhóm mã, có thời điểm VN-Index bị đẩy xuyên thủng vùng đáy thiết lập hồi tháng Tám trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc trong phiên cuối tuần và kéo chỉ số đóng cửa tại mức 1.705,91 điểm.

Đánh giá về bức tranh vĩ mô, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, chỉ ra dòng tiền đang gặp “cơn gió ngược” từ nội tại nền kinh tế.

"Trong nước, mặt bằng lãi suất neo cao, giá năng lượng đẩy CPI bình quân 9 tháng lên 4,52%, khiến dòng tiền chần chừ, không dám giải ngân," ông Phong nói.

Song song đó, các biến động từ thị trường quốc tế như chỉ số CPI và PPI tháng Chín của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo đã củng cố kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo ông Phong, yếu tố này trực tiếp tạo sức ép lên tỷ giá và dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi. Tại Việt Nam, thống kê cho thấy khối ngoại tiếp tục xả ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần qua. Thêm vào đó, nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" vốn đóng vai trò dẫn dắt trong giai đoạn trước nay lại phân hóa mạnh, trong đó mã VIC trở thành lực cản lớn nhất đối với đà đi lên của chỉ số.

Góc nhìn tương tự từ nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cũng chỉ ra độ rộng thị trường đang nghiêng về phía tiêu cực. Ngoại trừ một số nhóm ngành đơn lẻ, như thép, xây dựng, chứng khoán hay hàng không có sự hồi phục tích cực, còn lại phần lớn các nhóm ngành trọng điểm, như năng lượng, dầu khí, bất động sản, cảng biển và bán lẻ đều chịu áp lực điều chỉnh sâu. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh với khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE giảm 18,6% so với tuần trước, phản ánh tâm lý phòng thủ và lực cầu yếu ớt từ phía nhà đầu tư.

Nhịp hồi kỹ thuật và sự phân hóa mạnh mẽ

Mặc dù sắc xanh đã quay trở lại vào cuối phiên ngày thứ Sáu giúp VN-Index giữ vững mốc hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, song các chuyên gia vẫn khuyến cáo nhà đầu tư không nên quá lạc quan sớm.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, diễn biến hồi phục cuối phiên là tín hiệu tích cực khi dòng tiền có sự dịch chuyển trở lại các nhóm ngành có tính lan tỏa cao như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Tuy nhiên, chuyên gia của Pinetree nhận định: "Đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể hướng lên vùng kháng cự 1.715–1.750 điểm (chính là vùng đáy cũ vừa bị phá vỡ). Rủi ro lớn nhất vẫn là áp lực lãi suất cho vay, diễn biến của Fed và xu hướng bán ròng của khối ngoại.”

Đồng quan điểm này, nhóm phân tích của SHS đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy yếu và đang nỗ lực tìm điểm cân bằng tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm, tương ứng với đường xu hướng nối các vùng giá thấp từ tháng Ba và tháng Bảy. Điểm sáng là ở vùng định giá hiện tại, khi loại trừ vốn hóa của Vingroup, toàn thị trường đang giao dịch ở mức P/E cơ bản khoảng 9,75. Nhiều cổ phiếu đầu ngành có chất lượng tốt đang sở hữu mức định giá P/E lịch sử hấp dẫn từ 4–7 lần, mở ra dư địa tích lũy dài hạn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh thời điểm hạn chót công bố Báo cáo tài chính quý 3 (ngày 20/10) đang đến rất gần. Thị trường sẽ không diễn ra xu hướng tăng đồng loạt mà phân hóa sâu sắc. Theo đó, dòng tiền sẽ chảy mạnh vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thực chất vượt trội thay vì đầu cơ theo “sóng” ngành.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý, tuyệt đối tránh ký quỹ (margin) cao trong bối cảnh thị trường chưa xác nhận tạo đáy bền vững. Đối với những tài khoản đang "kẹp hàng," có thể tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng các mã yếu kém, kiên quyết loại bỏ những cổ phiếu không có nền tảng hỗ trợ./.

Tạo động lực nâng cao năng lực thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên mới Dự thảo luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường. Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.