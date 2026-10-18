Tiến triển mới của đồng NDT trong quá trình quốc tế hóa

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn Bloomberg cho biết các bên mua đồng từ Zambia (Dăm-bi-a) tại Trung Quốc sẽ bắt đầu thanh toán một phần các đơn hàng bằng đồng NDT từ năm 2027, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Phi chuyển sang sử dụng đồng tiền này của Trung Quốc.

Ông Denny Kalyalya, Thống đốc Ngân hàng trung ương Zambia, cho biết thỏa thuận này trước mắt sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tại Zambia bằng đồng NDT.

Diễn biến này nằm trong xu hướng đồng NDT ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.

Vào tháng 3, Trung Quốc đã hoàn tất thương vụ mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên thông qua cơ chế thanh toán xuyên biên giới bằng đồng NDT.

Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC)-nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất nước này-đã mua một lô hàng LNG từ tập đoàn TotalEnergies thông qua Sàn giao dịch Dầu khí Thượng Hải (SHPGX). Theo SHPGX, giao dịch này đã được thanh toán bằng đồng NDT.

Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù đồng USD vẫn là đồng tiền chủ đạo trong việc định giá các loại hàng hóa toàn cầu, nhưng việc sử dụng đồng NDT để thanh toán có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tỷ giá, mở rộng các lựa chọn thanh toán cho các giao dịch hàng hóa, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu tài chính trong chuỗi cung ứng.

Hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia đối tác đã tăng trưởng đáng kể. Việc thanh toán trực tiếp bằng đồng NDT giúp loại bỏ các bước chuyển đổi tiền tệ, từ đó giảm thiểu rủi ro tỷ giá và các chi phí chuyển đổi. Các quốc gia chấp nhận đồng NDT có thể sử dụng trực tiếp loại tiền này để mua hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, khả năng tiếp cận đồng NDT đã được mở rộng, đồng thời mô tả tỷ giá của đồng tiền này ổn định hơn so với đồng USD và đồng euro. Những yếu tố này khiến đồng NDT trở nên hấp dẫn hơn, thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền này trong các giao dịch xuyên biên giới.

Trong những năm gần đây, quá trình quốc tế hóa đồng NDT đã đạt được những bước tiến đáng kể. Đồng NDT hiện đã trở thành đồng tiền thanh toán hàng đầu của Trung Quốc trong các khoản thu và chi đối với nước ngoài.

Theo Báo cáo Quốc tế hóa NDT năm 2026 do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) công bố, đây cũng là loại tiền tệ lớn thứ hai thế giới trong lĩnh vực tài trợ thương mại, lớn thứ ba trong thanh toán và lớn thứ năm trong giao dịch ngoại hối./.

Trung Quốc đẩy mạnh tài chính số, từng bước phát triển nhân dân tệ kỹ thuật số PBoC xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 gồm hoàn thiện chính sách tiền tệ, tăng cường ổn định tài chính, thúc đẩy tài chính xanh và số, quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.