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Vụ giẫm đạp tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng, bắt giữ 7 người để điều tra

Mưa lớn bất ngờ khiến đám đông xô đẩy, chen lấn trong các con hẻm hẹp, dẫn đến thảm kịch; cơ quan chức năng của Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân cụ thể.

Vũ Hà
Xe cứu thương được triển khai tới hiện trường vụ giẫm đạp tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ tối 17/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)
Xe cứu thương được triển khai tới hiện trường vụ giẫm đạp tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ tối 17/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, đã tăng lên 19 người, cùng 25 người bị thương.

Vụ việc xảy ra tối 17/10 tại khu vực gian thờ Chorbagan, nơi hàng trăm người tập trung chờ vào thực hành nghi lễ. Theo các nguồn tin địa phương, mưa lớn bất ngờ khiến đám đông xô đẩy, chen lấn trong các con hẻm hẹp, dẫn đến thảm kịch. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cụ thể.

Chính quyền bang Tây Bengal đã thành lập Đội điều tra đặc biệt (SIT) và công bố mức bồi thường 2,5 triệu rupee (khoảng 26.000 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng, cùng 500.000 rupee (hơn 5.000 USD) cho mỗi người bị thương. Cảnh sát Kolkata đã bắt giữ 7 người, trong đó có các quan chức thuộc ban tổ chức lễ hội.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Amit Shah đã hủy lịch công tác để đến Kolkata thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế ưu tiên nguồn lực cứu chữa người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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