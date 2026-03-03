Kinh tế

Tài chính

Đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 tháng qua

Giới chuyên gia dự báo trong thời gian tới, đồng nhân dân tệ có thể sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong biên độ từ 6,83 nhân dân tệ/USD đến 6,94 nhân dân tệ/USD.

Diệu Linh
Kiểm tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)
Kiểm tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng nhân dân tệ ngày 3/3 tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) phát tín hiệu ủng hộ xu hướng lên giá của đồng nội tệ, thông qua việc điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hàng ngày.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại - Quốc hội).

Trong phiên giao dịch sáng 3/3, đồng nhân dân tệ trên thị trường nội địa có lúc tăng tới 0,5%, lên 6,8750 nhân dân tệ/USD. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của đồng nhân dân tệ kể từ ngày 12/5/2025.

Trước đó, PBoC đã thực hiện việc nâng tỷ giá. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), đồng nhân dân tệ cũng ghi nhận mức tăng 0,4%, đạt 6,8751 nhân dân tệ/USD vào sáng 3/3.

Giới phân tích cho rằng việc PBoC đẩy mạnh tỷ giá tham chiếu ngay trước một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm cho thấy Chính phủ Trung Quốc muốn củng cố niềm tin thị trường và phát đi tín hiệu sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá vừa phải của đồng nhân dân tệ, nhất là sau khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ quốc gia vừa bãi bỏ các khoản phí bổ sung đối với hoạt động đầu cơ giảm giá nhân dân tệ trên thị trường phái sinh vào cuối tuần qua.

Giới chuyên gia dự báo trong thời gian tới, đồng nhân dân tệ có thể sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong biên độ từ 6,83 nhân dân tệ/USD đến 6,94 nhân dân tệ/USD.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn chặn sự tháo chạy của dòng vốn khi bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc #Đồng nhân dân tệ #chính sách tiền tệ quốc gia Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những biến số trong chính sách thuế quan của Mỹ

 Các nước đang theo dõi tiêu chí áp dụng thuế khác biệt theo từng nước của Mỹ khi thuế quan mới có hiệu lực từ 24/2 liệu có ảnh hưởng đến sản phẩm chủ lực của các nước vào Mỹ hay không.