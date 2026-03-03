Đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 tháng qua

Đồng nhân dân tệ ngày 3/3 tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) phát tín hiệu ủng hộ xu hướng lên giá của đồng nội tệ, thông qua việc điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hàng ngày.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại - Quốc hội).

Trong phiên giao dịch sáng 3/3, đồng nhân dân tệ trên thị trường nội địa có lúc tăng tới 0,5%, lên 6,8750 nhân dân tệ/USD. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của đồng nhân dân tệ kể từ ngày 12/5/2025.

Trước đó, PBoC đã thực hiện việc nâng tỷ giá. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), đồng nhân dân tệ cũng ghi nhận mức tăng 0,4%, đạt 6,8751 nhân dân tệ/USD vào sáng 3/3.

Giới phân tích cho rằng việc PBoC đẩy mạnh tỷ giá tham chiếu ngay trước một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm cho thấy Chính phủ Trung Quốc muốn củng cố niềm tin thị trường và phát đi tín hiệu sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá vừa phải của đồng nhân dân tệ, nhất là sau khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ quốc gia vừa bãi bỏ các khoản phí bổ sung đối với hoạt động đầu cơ giảm giá nhân dân tệ trên thị trường phái sinh vào cuối tuần qua.

Giới chuyên gia dự báo trong thời gian tới, đồng nhân dân tệ có thể sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong biên độ từ 6,83 nhân dân tệ/USD đến 6,94 nhân dân tệ/USD.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn chặn sự tháo chạy của dòng vốn khi bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp./.

