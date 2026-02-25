Ngân hàng trung ương Thái Lan bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt

Trong cuộc họp xem xét chính sách ngày 25/2, Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt nhằm tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức, bao gồm cả sự không chắc chắn về thuế quan của Mỹ và đồng baht mạnh lên.

Cụ thể, Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) của ngân hàng trung ương đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4 phiếu thuận và 2 phiếu chống để cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 1% trong cuộc họp xem xét chính sách đầu tiên của năm.

Động thái mới này được xem là bất ngờ bởi chỉ có 6/27 nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters dự báo sẽ có đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần này. Những người còn lại đều dự đoán sẽ không có thay đổi chính sách.

Các nhà kinh tế hàng đầu từ Ngân hàng CIMB Thái Lan, Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research) và Trung tâm Tình báo Kinh tế Ngân hàng Thương mại Siam (EIC-SCB) cho biết họ đã dự báo MPC sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp ngày 25/2 , trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế xứ Chùa Vàng mạnh hơn dự báo và triển vọng chính trị được cải thiện.

Đây là lần thứ sáu BoT giảm lãi suất kể từ tháng 10/2024, với tổng mức giảm 150 điểm cơ bản khi chính quyền cố gắng thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Lãi suất cũng đã được hạ xuống trong lần xem xét trước đó vào tháng 12/2025.

Trước đó, ngày 24/2, Thống đốc BoT Vitai Ratanakorn cho biết tại một hội thảo rằng ngân hàng trung ương lạc quan về triển vọng tăng trưởng của đất nước, dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 1,9% trong năm nay, cao hơn so với ước tính trước đó là 1,5%, sau khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 4 năm ngoái./.

Quan chức Fed: Lãi suất có khả năng sẽ không thay đổi 'trong một thời gian' Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins tin rằng nhiều khả năng việc duy trì phạm vi lãi suất hiện tại trong một thời gian nữa là điều phù hợp.