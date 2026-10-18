Báo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA

Báo điện tử The Nation (Thái Lan) ngày 18/10 đưa tin Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi các cuộc đàm phán được tái khởi động trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hiệp định với 4 nước khối EFTA - gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein - được ký kết tiếp nối kết quả của vòng đàm phán hoàn tất vào tháng 7/2026.

Tiến trình đàm phán FTA Việt Nam-EFTA được nối lại từ năm 2025 sau thời gian dài bế tắc, trong bối cảnh các biện pháp thuế quan của Mỹ thúc đẩy các quốc gia chủ động mở rộng quan hệ đối tác thương mại nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế.

Trích dẫn số liệu từ Bộ Công Thương Việt Nam, The Nation cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khối EFTA đạt trung bình khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường này gồm thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị và linh kiện điện tử. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu máy móc thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Về phía thành viên khối EFTA, tờ báo dẫn thông báo từ Chính phủ Na Uy cho biết khoảng 50% hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Việt Nam sẽ được miễn thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực, và tỷ lệ được hưởng ưu đãi thuế 0% dự kiến sẽ đạt trên 98% trong vòng 7 năm kể từ thời điểm triển khai./.

Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo.