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Biến chất liệu dân gian thành tài sản trí tuệ của công nghiệp văn hóa

Việc chuyển hóa kho tàng di sản dân gian thành tài sản trí tuệ đang trở thành chiến lược nhằm kiến tạo thị trường văn hóa và khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Thi Minh-Ngọc Khuê
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Việc chuyển hóa kho tàng di sản dân gian thành tài sản trí tuệ đang trở thành chiến lược nhằm kiến tạo thị trường văn hóa và khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Không còn chỉ hiện diện trong không gian bảo tồn, chất liệu dân gian đang trở thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa khi định chuyển hóa thành những tài sản trí tuệ (IP) có khả năng tạo ra giá trị mới.

Sự đón nhận của công chúng là yếu tố quyết định sức sống của một IP văn hóa. Một biểu tượng khi tạo được kết nối cảm xúc và hình thành nhận diện rộng rãi có thể lan tỏa giá trị đa lĩnh vực, qua đó góp phần gia tăng sức mạnh mềm và giá trị thương hiệu quốc gia.

Để những IP Việt có thể phát triển bền vững, nhà nước đã và đang hoàn thiện pháp luật và chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao năng lực sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ; đồng thời tăng liên kết giữa nhà sáng tạo, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, phân phối và tận dụng không gian chiến lược là trẻ em và thế hệ trẻ.

Với chiều sâu văn hóa và hệ thống biểu tượng phong phú, Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển các tài sản trí tuệ mang bản sắc riêng và đủ sức vươn ra thị trường quốc tế đầy sức sáng tạo trong kỷ nguyên mới./.

(Vietnam+)
#tài sản trí tuệ #công nghiệp văn hóa #NQ 80-bt
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NGHỊ QUYẾT 80 - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

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