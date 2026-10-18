“Dấu ấn phù sa” đưa sắc màu Nam Bộ đến với Australia

Những câu hò, điệu lý, tiếng đàn tranh, đàn bầu cùng sắc màu áo dài và những điệu múa dân gian Nam Bộ đã hòa quyện trên sân khấu Sydney (Australia) tối 17/10 trong chương trình nghệ thuật “VietSoul 3: Dấu ấn phù sa” do Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO) tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tiếp nối thành công của VietSoul 1 và VietSoul 2, chương trình năm nay lấy cảm hứng từ hình ảnh phù sa bồi đắp nên vùng đất phương Nam, qua đó giới thiệu tới cộng đồng người Việt tại Australia và bạn bè quốc tế những nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ, từ âm nhạc, múa, trang phục đến đời sống tinh thần của con người vùng đất này.

Hơn 20 tiết mục với sự tham gia của các nghệ sỹ người Việt đang sinh sống tại Australia, nghệ sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn cùng các em nhỏ trong những câu lạc bộ nghệ thuật cộng đồng đã tạo nên một đêm diễn đa dạng về thể loại, màu sắc và thế hệ.

Ngay từ những giai điệu mở đầu của "Hello Vietnam," không gian sân khấu đã gợi lên cảm giác gần gũi của quê hương. Từ đó, chương trình dẫn dắt khán giả theo dòng chảy phương Nam qua những làn điệu dân ca, vọng cổ, hòa tấu nhạc cụ truyền thống, múa dân gian và trình diễn áo dài.

Những tác phẩm quen thuộc như "Lý Ngựa Ô," "Dạ cổ hoài lang," "Lý kéo chài," "Nặng tình phương Nam," "Sài Gòn đẹp lắm" hay "Bài ca đất phương Nam" được đan xen với những phần trình diễn mang hơi thở hiện đại, tạo nên sự chuyển động tự nhiên giữa ký ức văn hóa và nhịp sống hôm nay.

Một điểm nhấn của chương trình là sự hiện diện đậm nét của các nhạc cụ dân tộc. Nghệ sỹ đàn tranh Vũ Thị Kim Yến, Chủ nhiệm Bộ môn Âm nhạc Truyền thống của trường Đại học FPT cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới tiết mục độc tấu "Biến tấu Lý con sáo sang sông" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Đời.

Theo nghệ sỹ Kim Yến, kỹ thuật luyến láy của đàn tranh không chỉ tạo nên màu sắc riêng cho âm nhạc dân tộc mà còn gợi lại thanh điệu, nhịp điệu và cảm xúc trong tiếng nói của người Việt. Qua tiếng đàn, chị mong khán giả có thể cảm nhận vẻ đẹp và nét lãng mạn của hình tượng chim sáo-một hình ảnh quen thuộc trong dân ca, thơ ca và nghệ thuật Việt Nam.

Đến từ thành phố Melbourne và đã đồng hành cùng cả ba mùa VietSoul, nghệ sỹ Hoài Phương cho biết mỗi chương trình mang một sắc thái vùng miền riêng. Nếu hai mùa trước lần lượt giới thiệu văn hóa miền Bắc và miền Trung, thì VietSoul 3 dành nhiều không gian hơn cho âm nhạc và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Trong chương trình lần này, chị tham gia những tiết mục mang hai sắc thái khác nhau, từ "Dạ cổ hoài lang," tác phẩm đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống âm nhạc phương Nam, đến "Ô mê ly" với nhịp điệu rộn ràng, tươi vui, gợi nhịp sống sôi động của Sài Gòn.

Theo nghệ sỹ Hoài Phương, những tác phẩm truyền thống đôi khi không dễ tiếp cận ngay đối với những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Australia. Nhưng cũng chính vì thế, việc đưa những tác phẩm ấy lên sân khấu lại càng có ý nghĩa.

Chị chia sẻ: “Nếu vì nghĩ các cháu khó hiểu mà mình không giới thiệu những tác phẩm đặc trưng của Việt Nam thì sẽ rất đáng tiếc. Từ những chương trình như thế này, cha mẹ có thể kể thêm cho các cháu về bài hát, lời ca và văn hóa phía sau tác phẩm, để các cháu từng bước tìm hiểu sâu hơn.”

Sự xuất hiện của trẻ em và thanh thiếu niên cũng tạo nên nét riêng của VietSoul 3. Các em tham gia từ liên khúc dân ca Nam Bộ, múa dân gian đến những tiết mục hòa tấu, cùng đứng trên sân khấu với các nghệ sỹ nhiều kinh nghiệm.

Với chị Trang Võ, một Việt kiều đang sinh sống tại Sydney và đã theo dõi cả ba mùa VietSoul, chính sự khác biệt về âm nhạc giữa các vùng miền khiến chuỗi chương trình trở nên thú vị.

Theo chị, qua từng mùa, khán giả không chỉ được nghe những ca khúc khác nhau mà còn có dịp nhận biết rõ hơn sự khác biệt về trang phục, tiết tấu, thể điệu và nhạc cụ của từng vùng. Chị chia sẻ: “Nhờ những chương trình như vậy, tôi hiểu thêm và phân biệt rõ hơn nét văn hóa riêng của từng miền Việt Nam.”

Không chỉ tái hiện những âm hưởng truyền thống, “Dấu ấn phù sa” còn dành không gian cho một hình ảnh phương Nam trẻ trung, năng động hơn. Những tiết mục hòa tấu, trình diễn áo dài và các ca khúc về Sài Gòn-tên gọi cũ của Thành phố Hồ Chí Minh-tạo nên sự chuyển nhịp sinh động, đưa khán giả từ những câu hò, điệu lý quen thuộc đến hơi thở của một đô thị hiện đại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc điều hành VACEO, cho biết VietSoul được xây dựng từ mong muốn tạo một không gian để nhiều thế hệ người Việt tại Australia cùng tiếp cận, trải nghiệm và chia sẻ văn hóa quê hương.

Theo bà, điều VACEO đặc biệt quan tâm là làm sao để những giá trị văn hóa ấy không chỉ quen thuộc với thế hệ người Việt đầu tiên tại Australia, mà còn có thể đến gần hơn với thế hệ thứ hai, thứ ba và những thế hệ tiếp theo. Bà Việt Hà nói: “Chúng tôi mong các thế hệ luôn có sự gắn kết với cội nguồn, tự hào về những giá trị văn hóa của mình, đồng thời có thể chia sẻ những giá trị đó với bạn bè quốc tế.”

Khán giả Vincent Nguyễn, một Việt kiều tại Sydney, cũng cho rằng những chương trình như VietSoul giúp người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng khả năng giới thiệu những giá trị ấy tới cộng đồng sở tại.

“VietSoul 3: Dấu ấn phù sa” là một trong những hoạt động chính của Lễ hội VietSoul 3, chương trình cộng đồng tôn vinh văn hóa và di sản Việt Nam được tổ chức tại Bankstown với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia.

Bên cạnh đêm nghệ thuật, lễ hội năm nay còn có diễu hành áo dài trên đường phố và triển lãm tranh sơn mài, tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa Việt Nam tại Sydney ngày 17/10./.

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