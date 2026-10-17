Hai cây cổ thụ tại Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 17/10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thành (thành phố Đồng Nai) công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam với cây xoài và cây me tại Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ấp K'Liêu.

Cây xoài và cây me nằm trong quần thể Căn cứ địa Cách mạng Tà Thiết có tuổi đời khoảng hơn 100 năm, có quá trình sinh trưởng song hành trực tiếp với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và quá trình định cư, sinh sống của cộng đồng người Khmer tại sóc Tà Thiết (nay là Ấp K'Liêu) qua nhiều thế hệ.

Hai cây cổ thụ nằm tại vị trí trang trọng của một “Căn cứ địa Cách mạng” - nơi đóng quân của Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền trong kháng chiến chống Mỹ.

Cây đã chứng kiến những năm tháng oai hùng của Cách mạng miền Nam, góp phần che chở cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp của Quân ủy - Bộ chỉ huy Miền và đồng hành cùng các sự kiện lịch sử trọng đại của quân và dân ta trong hành trình giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nằm trong quần thể di tích, hai Cây Di sản đóng vai trò là “lá phổi xanh,” tạo bóng mát, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao giá trị giáo dục truyền thống, cảnh quan du lịch sinh thái, về nguồn cho đông đảo các đối tượng du khách khi đến với Di tích.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành, thời gian qua, ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản thiên nhiên gắn liền với di tích lịch sử, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành đã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chuyên gia khoa học và đại diện cộng đồng người Khmer địa phương triển khai khảo sát thực địa.

Quá trình lập hồ sơ được thực hiện nghiêm ngặt: tiến hành đo đạc các thông số kỹ thuật (vòm tán, chiều cao, chu vi gốc), ghi lại hình ảnh hiện trạng, thu thập tư liệu lịch sử và phỏng vấn các nhân chứng sống.

Sau khi hoàn thiện, bộ hồ sơ khoa học đã được trình lên Hội đồng xét chọn Cây Di sản Việt Nam. Ngày 29/9/2026, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã chính thức ban hành Quyết định công nhận Cây Xoài và Cây Me tại di tích là Cây Di sản Việt Nam.

Xã Lộc Thành đón nhận bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Tại lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành khẳng định, việc đón nhận danh hiệu là niềm vinh dự lớn đi kèm trách nhiệm cao cả đối với thế hệ mai sau.

Chính quyền địa phương giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và cộng đồng người Khmer địa phương trong việc trực tiếp trông nom, chăm sóc và bảo vệ thật tốt không gian sinh tồn xung quanh hai Cây Di sản.

Định kỳ tổ chức kiểm tra tình trạng sâu bệnh, thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, bón phân hữu cơ và bảo vệ bộ rễ để đảm bảo hai cây tiếp tục sinh trưởng và phát triển bền vững.

Địa phương đưa hai cây Di sản vào chương trình tham quan chính thức của du khách khi đến với Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng đối với đông đảo du khách khi đến tham quan tại di tích, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thực hiện việc kết nối Cây Di sản gắn kết vào các tuyến, điểm tham quan du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử của địa phương nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương phát triển theo hướng bền vững./.

12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè Shan tuyết - niềm tự hào của quê hương Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.