Triển lãm ảnh về Bác Hồ trong hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc

Nhân kỷ niệm 80 năm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2026), ngày 17/10, tại Phường Cam Ranh, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” do Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo có ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học, góp phần tiếp tục làm rõ tư tưởng, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm giới thiệu 40 bức ảnh tư liệu tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam, được lựa chọn, bố trí theo hai mảng nội dung chính.

Mảng thứ nhất tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hình ảnh Người trong hoạt động đối nội, đối ngoại, với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Qua từng khuôn hình, người xem có thể cảm nhận rõ hơn tư tưởng yêu chuộng hòa bình, khát vọng độc lập dân tộc, bản lĩnh chính trị và phong cách gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một điểm nhấn quan trọng của triển lãm là những tư liệu gợi lại bối cảnh lịch sử năm 1946. Ngày 18/10/1946, trên hành trình từ Pháp trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến vịnh Cam Ranh và hội kiến với Cao ủy Pháp ở Đông Dương, trao đổi về việc thi hành Tạm ước ngày 14/9/1946.

Trong bối cảnh nền độc lập non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, Người vẫn kiên trì các nỗ lực ngoại giao nhằm bảo vệ nền độc lập và tranh thủ điều kiện hòa bình cho đất nước.

Sự kiện tại vịnh Cam Ranh để lại dấu ấn về bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh: kiên định mục tiêu độc lập, chủ quyền quốc gia; mềm dẻo, linh hoạt về sách lược; kiên trì đối thoại, yêu chuộng hòa bình nhưng luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Những giá trị đó vẫn mang ý nghĩa thiết thực trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Mảng nội dung thứ hai của triển lãm giới thiệu hình ảnh về quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Những bức ảnh của các phóng viên TTXVN ghi lại diện mạo mới của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân.

Các hình ảnh được sắp xếp theo hướng kết nối truyền thống với hiện tại, từ niềm tự hào về dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh cách đây 80 năm đến khát vọng xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung triển lãm đồng thời góp phần chuyển tải tinh thần và mục tiêu phát triển của tỉnh gắn với việc triển khai Nghị quyết số 01 của tỉnh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Thực tế phát triển của Khánh Hòa đang được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,21%, xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 33,2%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 67.950 tỷ đồng, tăng 21%.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc” tại Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tỉnh đang tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, năng lượng; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Việc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức triển lãm tạo thêm không gian trực quan cho hội thảo.

Qua 40 bức ảnh, những luận cứ lịch sử, khoa học được kết nối với tư liệu hình ảnh sinh động, giúp cán bộ, học viên, đại biểu và thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cảm nhận rõ sự đổi thay của Khánh Hòa hôm nay.

Triển lãm cũng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển mới./.