Công nhận 12 cây cổ thụ tại Bắc Ninh là Cây Di sản Việt Nam

Ngày 22/11, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp chính quyền phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ công nhận 12 cây cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam tại Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe SenNa.

Phát biểu tại buổi công bố, bà Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũ Ninh, khẳng định sự kiện công nhận quần thể 11 cây duối và 1 cây gòn có tuổi đời từ 200-500 năm là Cây Di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa, môi trường mà còn là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu này.

Phường Vũ Ninh sẽ phối hợp với SenNa thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, tuyên truyền và lồng ghép việc bảo tồn Cây Di sản với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và cây xanh.

Bà Vũ Thiên Hà, Giám đốc, Nhà sáng lập SenNa chia sẻ đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự ghi nhận giá trị thiên nhiên của Bắc Ninh.

SenNa được hình thành với mong muốn tạo không gian để con người trở về với thiên nhiên, nuôi dưỡng sức khỏe và tái tạo năng lượng. Việc 12 cây cổ thụ được công nhận là nguồn cổ vũ để SenNa tiếp tục gìn giữ thiên nhiên và kết nối gần hơn với cộng đồng như một điểm đến nuôi dưỡng sức khỏe.

Bà Vũ Thiên Hà cam kết sẽ bảo vệ và phát huy tốt giá trị Cây Di sản Việt Nam cũng như thực hiện chuyển đổi xanh để SenNa luôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN khẳng định, việc xét công nhận Cây Di sản Việt Nam dựa trên các tiêu chí khoa học, nhân văn, lịch sử và văn hóa.

Việc 11 cây duối và 1 cây gòn tại SenNa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam không chỉ là niềm hạnh phúc của doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về giá trị môi trường và truyền thống.

Hiện nay, cả nước có hơn 8.500 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, phân bố ở 34 tỉnh, từ các đỉnh núi cao đến các đảo xa; trong đó, có ba Cây Di sản trên đảo Trường Sa, thể hiện giá trị sinh thái và lịch sử, gắn với chủ quyền quốc gia.

Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam tại SenNa đã truyền cảm hứng lan tỏa đến cộng đồng tinh thần chung tay bảo tồn cây xanh nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung./.



