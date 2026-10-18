Tôn vinh nét đẹp người con gái Việt Nam trên sân khấu kịch

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm giải phóng Thủ đô, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đang diễn ra sôi nổi, quy tụ những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Đặc biệt, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, thủy chung và giàu đức hy sinh đã trở thành điểm sáng trung tâm, mang lại những cảm xúc mãnh liệt và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc tới đông đảo công chúng.

Lan tỏa câu chuyện văn hóa qua mỗi vở diễn

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 14/10 đến 23/10/2026, 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, diễn viên tài năng đã đem đến cho công chúng Thủ đô 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, góp phần bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Thủ đô Hà Nội; đồng thời khẳng định những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Các tác phẩm được công diễn gồm: Kịch nói: “Phèo,” “Người con gái Hà Nội,” “Cô gái đội mũ nồi xám,” “Ảo ảnh,” “Bến bờ,” “Cuốn truyện bị đốt,” “Huyền thoại tuổi thanh xuân”; các vở chèo: “Tấm cám,” “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù,” “Đạo học”; các vở tuồng: “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi”; cải lương: “Người con gái Hà Thành”; xiếc “Lời của tre” và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh “Khoảng trời con gái” phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Nổi bật trong lịch trình liên hoan năm nay là hàng loạt vở diễn lấy hình ảnh người phụ nữ làm trung tâm. Khán giả yêu sân khấu được thưởng thức những tác phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống như: “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội, “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Tấm Cám” của Đoàn Nghệ thuật các Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, “Cô gái đội mũ nồi xám” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, hay vở “Người con gái Hà Thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên hoan lần này mang chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sự sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô. Từ sân khấu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những giá trị đã làm nên Hà Nội, cùng cảm nhận sức sống của nghệ thuật Việt Nam. Và sân khấu chính là một trong những không gian đẹp nhất để kể lại những câu chuyện văn hóa được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Tái hiện chân thực nét đẹp người con gái Việt Nam

Nếu vở kịch “Ai là cha tôi” mang đến sự đồng cảm cho khán giả với hình ảnh một người mẹ đơn thân gai góc để bảo vệ con, thì hình tượng người phụ nữ thời chiến trên sân khấu kịch lại lấy đi nước mắt của khán giả bởi sự hy sinh quên mình cho Tổ quốc.

Khán giả Khánh Linh 20 tuổi (Hà Nội) chia sẻ hình ảnh người con gái Hà thành ngày xưa được khắc họa rất giản dị, chung thủy và đặc biệt là cống hiến hết mình cho Tổ quốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Nữ khán giả nhớ mãi về phân cảnh nhân vật nữ chính bất chấp tiếng bom rền, lao ra cứu học sinh. Dù bị mất một chân, người phụ nữ ấy luôn giữ nghị lực sống, chăm sóc mẹ già. “Vở kịch phản ánh rất chân thực; lúc xem, em có cảm giác như mình đang xem một bộ phim vậy,” Khánh Linh bày tỏ.

Bác sỹ Quân y cõng người phụ nữ bị thương nặng khi xông pha cứu học trò khỏi làn bom đạn trong vở kịch "Người con gái Hà Nội." (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Cùng chung cảm xúc đó, chị Đặng Thùy Dương 42 tuổi (Hà Nội) nhận định về nhân vật Mai trong vở diễn “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Chị Dương khẳng định nhân vật mang đúng những nét đặc trưng nhất trong tính cách của người phụ nữ Việt Nam: xả thân, hy sinh và khi đã yêu ai là yêu hết lòng. Chị bày tỏ sự biết ơn khi các nghệ sỹ đã tái hiện lại chân thực những đau thương, mất mát trong chiến tranh, đồng thời cho thấy tình cảm vô cùng thủy chung của những người phụ nữ thời chiến.

Không chỉ thu hút khán giả trẻ, vở diễn ngợi ca tình yêu và sự hy sinh của người phụ nữ còn chạm đến tận cùng ký ức của những người lính năm xưa.

Ông Nguyễn Đình Sự 75 tuổi (Hà Nội), từng là bộ đội pháo cao xạ thời kỳ chống đế quốc Mỹ, bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân khi xem kịch. Vở diễn gợi lại cho ông nhiều kỷ niệm ở trại thương binh. Tình thương của cô gái trên sân khấu hôm nay giống hệt như ông từng trải qua năm mươi mấy năm trước, đó là một câu chuyện thật trong cuộc đời ông đúng như vở diễn tái hiện. Người cựu chiến binh cũng vô cùng vinh dự và tự hào khi thấy con cháu đang tiếp bước thế hệ đi trước để giữ gìn đất nước.

Qua bức tranh đa sắc về cuộc sống và nội tâm của người phụ nữ, sân khấu kịch không chỉ tri ân quá khứ mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại. Bạn Khánh Linh cho rằng, dù phụ nữ ngày xưa có phần dịu dàng hơn, nhưng về bản chất, phái đẹp ngày nay không thay đổi quá nhiều, họ chỉ đang khẳng định được giá trị và sức mạnh của bản thân trong cuộc sống xã hội hiện đại.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị Đặng Thùy Dương mong muốn tất cả phụ nữ đều được như nhân vật Mai trên sân khấu, “tìm được một người mà mình cảm thấy yêu và được yêu hết mình.”

Đồng thời, chị cũng gửi gắm hy vọng rằng hình ảnh của người phụ nữ sẽ tiếp tục được thể hiện một cách mạnh mẽ, kiên cường và được làm chủ cuộc sống nhiều hơn nữa thông qua các tác phẩm nghệ thuật mà Liên hoan mang đến cho khán giả.

“Từ sân khấu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những giá trị đã làm nên Hà Nội, cùng cảm nhận sức sống của nghệ thuật Việt Nam và kỳ vọng vào những sáng tạo mới tiếp tục làm phong phú đời sống tinh thần văn hóa Thủ đô,” Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chia sẻ.

Thành phố kỳ vọng vào các nghệ sỹ, các đơn vị nghệ thuật sẽ tiếp tục đem hết tài năng, tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng để đổi mới cho sân khấu Thủ đô đến gần với công chúng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, tạo ra những tác phẩm, những chương trình nghệ thuật giàu bản sắc, có sức lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh của Hà Nội./.

Cách nhận vé xem miễn phí 15 tác phẩm dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng Với 15 tác phẩm, liên hoan tạo cơ hội để công chúng tiếp cận các loại hình sân khấu, đồng thời giới thiệu sức sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Thủ đô.



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