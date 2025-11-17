Nhạc kịch 'Giấc mơ Chí Phèo' thành công nhờ tính nhân văn và yếu tố thẩm mỹ

Sau 3 vở: "Cô Sao," "Người tạc tượng," "Nguyễn Trãi" - những vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam theo phong cách phương Tây, có thể nói nhạc kịch Broadway Việt Nam đã có đủ sức hấp dẫn với khán giả với đại diện là “Giấc mơ Chí Phèo.”

Từ một tác phẩm sân khấu dàn dựng để tham dự Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024, vì không muốn đứa con tinh thần của mình bị đem “cất kho” như số phận nhiều vở diễn khác, nhạc sỹ Dương Cầm đã nâng cấp tất cả các công đoạn tổ chức sản xuất để đưa tác phẩm đến với khán giả.

Đây là vở nhạc kịch hiếm hoi duy trì được sức hút liên tục trong suốt một năm qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho rằng vở nhạc kịch rất hay, có giá trị văn học và nghệ thuật, có tính thẩm mỹ cao.

“Tôi nghĩ rằng Dương Cầm và êkip đã rất đầu tư cho sản phẩm của mình và nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả, tạo nên đời sống cho một tác phẩm nhạc kịch. Đây cũng là một sản phẩm hấp dẫn, tiêu biểu trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa,” Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc bày tỏ.

Trước “Giấc mơ Chí Phèo,” Dương Cầm đã từng tham gia sản xuất nhạc kịch với vở diễn “Sáng nay tôi đọc báo” - một vở nhạc kịch gây tiếng vang của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, đó là bước đệm để Dương Cầm mạnh dạn đầu tư cho thể loại này.

“Khi làm nhạc kịch tôi chắc chắn một điều rằng đây sẽ là một loại hình đủ sức hấp dẫn với khán giả. Bởi sau nhiều liveshow, concert, những đêm nhạc phòng trà bước vào giai đoạn bão hoà thì nhạc kịch sẽ là một trong những ‘món ngon’ khiến khán giả thích thú,” nhạc sỹ Dương Cầm chia sẻ.

Trong 90 phút, vở nhạc kịch kể về cuộc đấu tranh khốc liệt của Chí Phèo với tấn bi kịch số phận. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh bày tỏ sự biết ơn nhà văn Nam Cao đã để lại một tác phẩm văn chương tiêu biểu, nhạc sỹ cũng trân trọng những người cộng sự và biết ơn khán giả đã yêu thương và nuôi dưỡng nghệ thuật nhạc kịch nước nhà.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Dương Cầm bày tỏ mong muốn vở “Giấc mơ Chí Phèo” sẽ trở thành một sản phẩm của du lịch văn hoá Việt, xuất hiện như một “món ngon” với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Anh tin đây là một sản phẩm đủ sức hấp dẫn trong nền công nghiệp văn hoá và có thể “xuất khẩu văn hoá.”

Trên hành trình chinh phục nhạc kịch, Dương Cầm không cô đơn. Giống như lực hút của nam châm, khi Dương Cầm đến với nhạc kịch, anh gặp ngay một êkip toàn “quái kiệt,” đó là biên kịch Đinh Tiến Dũng, đạo diễn Phùng Tiến Minh, chỉ đạo nghệ thuật Huỳnh Tấn Minh… và đặc biệt là “bà xã” Nguyễn Thu Quỳnh, Giám đốc Công ty Phát triển nghệ thuật và giải trí Dương Cầm (DuongCam Art).

Không chỉ là người hiểu rõ Dương Cầm muốn gì, Nguyễn Thu Quỳnh giữ vai trò Tổ chức sản xuất kiêm tổ chức biểu diễn, để vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” có thể phục vụ khán giả liên tục tại Nhà hát Hồ Gươm.

Vở diễn quy tụ dàn nghệ sỹ trẻ tài năng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ sau khi xem vở diễn tối 16/11, divo Tùng Dương khẳng định Dương Cầm đã “làm nên chuyện” với nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo.”

“Đây là một vở nhạc kịch rất rõ màu sắc Broadway, xử lý âm nhạc hay, kịch bản ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Bên cạnh một thị trường âm nhạc sôi động, nhạc kịch của Dương Cầm là món ăn ngon, lạ, hấp dẫn và sáng tạo, điều đó cho thấy Dương Cầm đã đi đúng hướng và đón đầu xu hướng thưởng thức của khán giả đại chúng,” Tùng Dương nhận định./.

Tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024, vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” đã giành được nhiều giải thưởng: - Giải xuất sắc cho vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” - Nhạc sỹ xuất sắc: Đỗ Ngọc Cầm (Dương Cầm) - Huy chương Vàng tiết mục “Mơ”; biểu diễn: Hoàng Anh Thái Phương (Thị Nở). - Huy chương Vàng tiết mục “Giấc mơ Chí Phèo”; biểu diễn: Nguyễn Đông Hùng (Chí Phèo) - Huy chương Vàng tiết mục múa “Cái bóng”; ca: Nguyễn Đông Hùng; biên đạo-solist: Linh 3T - Huy chương Bạc tiết mục “Bá Kiến Quỷ Vương”; biểu diễn: Nguyễn Đông Hùng (Chí Phèo), Nguyễn Hoàng Bách (Bá Kiến) và tập thể diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. - Huy chương Bạc tiết mục “Trời ngả đất nghiêng”; ca: Đinh Quang Đạt-Nguyễn Đông Hùng; múa: Cao Tùng-Đỗ Xuân Vượng-Trần Quang Huy - Huy chương Bạc tiết mục “Nỗi lòng người trinh nữ”; biểu diễn: Nghệ sỹ Ưu tú Khánh Hòa.

