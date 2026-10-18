Gắn kết tình hữu nghị Việt-Hàn qua “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới lần thứ 3”

Ngày 18/10, tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Hàn Quốc, “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới lần thứ 3” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lễ hội là cầu nối giao lưu văn hóa giữa người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài. Lễ hội năm nay lấy chủ đề chính là ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của Tham tán Công sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình, Quận trưởng quận Manse Hong Nomi, Đại biểu Quốc hội Song Ok-ju và nhiều đại biểu quan trọng khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu khai mạc, Quận trưởng Hong Nomi chia sẻ: "Lễ hội đường phố chuyên đề văn hóa ẩm thực thế giới hôm nay không đơn thuần là một sự kiện ẩm thực, mà là không gian hòa hợp nơi các nền văn hóa khác nhau giao lưu và thấu hiểu lẫn nhau qua món ăn. Thành phố Hwaseong sẽ tiếp tục nỗ lực và quan tâm không ngừng để kiến tạo nên một đô thị bao dung, nơi đa dạng văn hóa cùng chung sống và mang lại sức sống mới cho thương mại địa phương."

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình phát biểu chúc mừng: "Văn hóa là cây cầu kết nối trái tim con người với nhau, và ẩm thực chính là ngôn ngữ quan trọng nhất gắn kết các nền văn hóa. Chúng tôi vô cùng trân trọng sáng kiến của Hội người Việt Nam tại thành phố Hwaseong khi phối hợp tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này. Thông qua lễ hội, chúng tôi hy vọng người dân Hàn Quốc sẽ hiểu sâu sắc hơn về văn hóa gia đình, tình cảm và tinh thần gắn kết của cộng đồng người Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành chặt chẽ với chính quyền các địa phương Hàn Quốc để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước."

Điểm nhấn đặc sắc của buổi lễ là màn trình diễn chế biến món gỏi cuốn truyền thống của Việt Nam do các vị đại biểu khách quý trực tiếp thực hiện.

Hình ảnh những nguyên liệu và rau củ đầy màu sắc được cuộn tròn khéo léo trong chiếc bánh tráng tượng trưng cho sự hòa quyện, đoàn kết của các nền văn hóa tại thành phố Hwaseong. Các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức và trải nghiệm nét đẹp ẩm thực độc đáo này trong bầu không khí vô cùng ấm cúng.

Lễ hội cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Hwaseong giới thiệu những món ăn truyền thống đặc sắc, góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Du khách thích thú tham gia trải nghiệm múa sạp tại Lễ hội. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Đây không chỉ là hoạt động quảng bá ẩm thực mà còn thể hiện nỗ lực gìn giữ bản sắc quê hương, phát huy vai trò cầu nối văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Sự tham gia tích cực của chính quyền thành phố Hwaseong và Hội Người Việt Nam tại thành phố trong tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác ở cấp địa phương và giao lưu nhân dân trong việc xây dựng một cộng đồng đa văn hóa hài hòa, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ, chia sẻ và phát huy.

Sự kiện khép lại bằng màn chụp ảnh lưu niệm và tiếng hô vang đồng thanh cổ vũ đầy nhiệt huyết từ các đại biểu và người tham gia: khẩu hiệu "Hwaiting!" của Hàn Quốc kết hợp cùng "Cố lên!" của Việt Nam, thể hiện quyết tâm và niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển của tình hữu nghị song phương./.

Hòa nhạc “Nhân duyên”: Cầu nối văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc Những giai điệu, âm nhạc truyền thống Việt Nam vang lên tại Hàn Quốc góp phần giới thiệu bản sắc dân tộc Việt Nam, đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.