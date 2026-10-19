Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển tốt đẹp

Chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tạo đột phá, đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu của Việt Nam với một đối tác ở Bắc Âu.

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch trong tháng 10/2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Đan Mạch của một Tổng Bí thư nước ta, diễn ra trong bối cảnh năm 2026 là năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971-25/11/2026).

Chuyến thăm góp phần tạo đột phá, nâng quan hệ hai nước xứng với tầm mức chiến lược hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu của Việt Nam với một đối tác ở Bắc Âu./.