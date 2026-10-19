Chính trị

Quốc hội làm việc về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đấu giá tài sản

Trong phiên buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Nhóm PV
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 19/10, Kỳ họp thứ Hai (Quốc hội khóa XVI) tiếp tục buổi làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).../.

(Vietnam+)
#Luật Đấu giá tài sản #Quốc hội khóa XVI #Kỳ họp Quốc hội #Dự án luật
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển tốt đẹp

Chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tạo đột phá, đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu của Việt Nam với một đối tác ở Bắc Âu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các tác giả đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Cuộc thi năm 2026 ghi nhận số lượng tác phẩm tham dự cao nhất từ trước đến nay, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện được lập luận sắc bén, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục, bám sát được tiễn sinh động của đất nước.