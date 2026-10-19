Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bỉ mở ra cơ hội hợp tác mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Trước thềm chuyến thăm này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm./.

Việt Nam-Bỉ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những vấn đề chính sách cấp thiết Chương trình làm việc tại Bỉ của Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tập trung vào 3 lĩnh vực: bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa.