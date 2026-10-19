Chuyển cam kết cấp cao thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/10/2026.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

- Thứ trưởng đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến thăm có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào đối với quan hệ Việt Nam - Lào. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Vilay Lakhamphong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, diễn ra khi hai Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên cao nhất và ý nghĩa chiến lược lâu dài của quan hệ Việt Nam-Lào trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Chuyến thăm cũng cho thấy vai trò định hướng đặc biệt quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước.

Trao đổi giữa hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư tập trung vào những định hướng lớn của nhiệm kỳ mới và kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển của mỗi nước.

Qua chuyến thăm, hai bên khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển thực chất, bền vững hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

- Theo Thứ trưởng, đâu là những kết quả và điểm nổi bật của chuyến thăm?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Vilay Lakhamphong đã hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; gặp Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy, thẳng thắn. Qua các cuộc trao đổi, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời thống nhất những trọng tâm hợp tác cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết quả chuyến thăm thể hiện ở các điểm chính sau:

Thứ nhất, về chính trị, hai bên nhấn mạnh các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng là định hướng chính trị cao nhất cho hợp tác; thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng. Nhân dịp này, hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng hai nước.

Thứ hai, về kinh tế, hai bên nhất trí ưu tiên các dự án kết nối chiến lược về giao thông, logistics, năng lượng và kinh tế số; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD.

Thứ ba, hai bên tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực hợp tác chiến lược lâu dài, chú trọng cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ và chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam. Phía Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, giảng viên hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Thứ tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phía Việt Nam trân trọng cảm ơn Lào đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; đây là công việc đặc biệt thiêng liêng, nghĩa tình.

Thứ năm, hai bên thống nhất phối hợp tổ chức tốt “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027,” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, tạo thêm động lực để hai bên chuyển những cam kết cấp cao thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

- Trên cơ sở kết quả chuyến thăm như trên, Thứ trưởng cho biết phương hướng triển khai trong quan hệ hai nước trong thời gian tới?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian tới là triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Theo tôi, cần tập trung vào năm phương hướng:

Một là coi trọng hơn nữa khâu tổ chức thực hiện. Mỗi thỏa thuận cấp cao cần được chuyển thành việc làm cụ thể, có trách nhiệm rõ ràng và được đánh giá bằng hiệu quả mang lại.

Hai là phát huy vai trò định hướng của quan hệ giữa hai Đảng, gắn với kênh Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả văn kiện hợp tác về chuyển đổi số vừa được trao.

Ba là tạo chuyển biến rõ nét để hợp tác kinh tế ngày càng tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Trọng tâm là đẩy nhanh các dự án kết nối chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu thương mại đã đề ra.

Bốn là nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo, gắn với nhu cầu phát triển của Lào; phát huy chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ của ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Năm là tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới; phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Tiệc chiêu đãi Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về phía Bộ Ngoại giao, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đồng thời tích cực tham gia chuẩn bị “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027”, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, những định hướng đã thống nhất sẽ sớm được hiện thực hóa. Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mỗi nước.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-16/10.