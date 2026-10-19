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Ông Trump bảo vệ quyết định miễn trừng phạt Nga, chỉ trích Tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định miễn áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời một lần nữa cáo buộc ông Zelensky không muốn chấm dứt cuộc chiến.

Viết Thành
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Ông Trump bảo vệ quyết định miễn trừng phạt Nga, chỉ trích Tổng thống Ukraine
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump bảo vệ quyết định miễn trừng phạt Nga, chỉ trích Tổng thống Ukraine.

Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn nếu Mỹ và Israel “toan tính sai lầm”.

Ukraine và Mỹ bất đồng về vấn đề miễn trừng phạt Nga.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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