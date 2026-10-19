Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.



Bộ trên cho biết các UAV bị đánh chặn trên lãnh thổ nhiều khu vực, trong đó có Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad..... Hãng tin TASS nhận định đây là một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất trong năm nay.



Trong khi đó, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov cho biết, thành phố lớn thứ hai của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công lúc rạng sáng 18/10, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Theo Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 144 UAV trên địa bàn vùng này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây cháy tại hai ngôi nhà ở huyện Kirovsky, song chưa ghi nhận thương vong.



Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết sân bay Pulkovo tại St. Petersburg phải tạm dừng các chuyến bay cất, hạ cánh và sơ tán hành khách cùng nhân viên đến khu vực an toàn./.

Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine Nga tập kích loạt trung tâm dữ liệu và kho vũ khí nhằm suy yếu hậu cần Ukraine, trong khi Moskva hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất gần hai năm qua khiến hai người thiệt mạng.

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