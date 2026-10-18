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Romania bắn hạ UAV, châu Âu chuẩn bị tập trận hỗ trợ Ukraine

Các nước châu Âu cho biết sẽ tổ chức tập trận tại Ba Lan vào tháng tới nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Việt Thắng
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, Bộ Quốc phòng Romania thông báo các máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bắn hạ hai thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Romania trên Biển Đen.

Cùng ngày, các nước châu Âu cho biết sẽ tổ chức tập trận tại Ba Lan vào tháng tới nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Âu, Bộ Quốc phòng Romania cho biết hệ thống radar phát hiện các mục tiêu bay cách Đảo Rắn khoảng 120 km về phía Đông. Hai máy bay F-16 cất cánh từ căn cứ không quân Borcea để xác minh và đánh chặn. Cả hai thiết bị bay không người lái nói trên đều sử dụng động cơ phản lực thuộc dòng Geran.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Romania, quốc gia nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gia tăng cảnh giác trước các sự cố UAV. Ngoại trưởng Romania Oana Toiu nhấn mạnh Biển Đen là tuyến hàng hải quan trọng đối với xuất khẩu ngũ cốc, năng lượng và hàng hóa công nghiệp toàn cầu, đồng thời khẳng định sự ổn định của khu vực có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh lương thực và năng lượng quốc tế. NATO dự kiến thảo luận về năng lực phòng thủ và răn đe tại Biển Đen trong cuộc họp sắp tới.

Trong diễn biến liên quan, ít nhất 1.500 binh sỹ Anh, Pháp và Đức dự kiến tới Ba Lan vào tháng 11 để tham gia cuộc tập trận chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Nội dung diễn tập tập trung vào điều động lực lượng, phối hợp quân sự và bảo đảm hậu cần, bao gồm vận chuyển lương thực, nhiên liệu và trang thiết bị.

Kế hoạch được nhất trí tại cuộc họp hồi tháng 7 ở Paris của Liên minh các nước sẵn sàng, nhóm quốc gia phối hợp hỗ trợ Ukraine và xây dựng phương án bảo đảm an ninh cho nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị năng lực hỗ trợ huấn luyện quân sự và tái thiết Ukraine sau xung đột. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá sự tham gia của Anh và Pháp có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine và khu vực Trung, Đông Âu.

Các nước châu Âu đang chuẩn bị phương án triển khai lực lượng trong trường hợp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và điều kiện chính trị, an ninh cho phép. Tuy nhiên, triển vọng hòa bình Nga-Ukraine vẫn chưa rõ ràng, trong khi khả năng phối hợp với Mỹ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với các kế hoạch bảo đảm an ninh cho Kiev./.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Theo Đài phát thanh Quốc gia LRT của Litva, dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Quốc gia (NKVC) cho thấy UAV này bay đến từ phía nước láng giềng Belarus và đang hướng về phía Tây.

(TTXVN/Vietnam+)
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