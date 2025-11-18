Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện và bắn hạ 36 UAV trong đêm 16–17/11 tại nhiều khu vực, gồm Bryansk, Tambov, Ulyanovsk và Voronezh, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn biến phức tạp.

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Tấn công nhằm vào thành phố của Balakliya của Ukraine, ít nhất 3 người thiệt mạng; Ukraine dự kiến mua số lượng lớn vũ khí và khí tài của Pháp; Đức dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất!